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Otomotiv sektörü eleman ihtiyacını bu liseden karşılıyor

Sektörde kalifiye eleman sorununa çözüm olması için 2010'da eğitime başlayan OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, teknolojik yenilikler yakından takip edilerek sektöre nitelikli ara ve ana eleman yetiştiriliyor
 09 Haziran 2019 17:13
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Otomotiv sektörü eleman ihtiyacını bu liseden karşılıyor

CEM ŞAN - Türkiye'nin otomotiv sektöründe kalifiye eleman sorununa çözüm olması amacıyla Bursa'da 9 yıl önce açılan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde teknolojik sistemler kullanılarak verilen eğitimle firmaların nitelikli ara ve ana eleman ihtiyacı karşılanıyor.

Okul Müdürü Yunus Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) bünyesindeki OİB tarafından otomotiv sektöründe kalifiye eleman yetiştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2007 yılında yönetim kurulunun bu lisenin kurulmasına karar verdiğini hatırlattı.

İnşa sürecinin ardından 2010-2011 eğitim öğretim yılında faaliyete geçen okulda şu anda 80 öğretmenle 700 öğrenciye hizmet verildiğini belirten Bulut, "Bilişim Teknolojileri", "Elektrik-Elektronik Teknolojileri", "Endüstriyel Otomasyon", "Makine Teknolojisi", "Motor Teknolojisi" ve "Metal Teknolojisi" alanlarında nitelikli öğrenciler yetiştirildiğini söyledi.

Bulut, sektörel iş birlikleri sayesinde öğrencilerin deneyim kazandığına değinerek, "Otomotiv sektörüyle yakın ilişkilerde bulunarak öğrencilere sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek kalitede eğitim sunuyoruz. Okulumuz, teknolojik yenilikleri yakından takip eden, öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimini ön planda tutan bir vizyonla öğrencilerine parlak bir gelecek sunma hedefindedir." dedi.

- "Mükemmel bir model ve kurum"

Bursa'nın sanayi ve otomotiv şehri olduğuna dikkati çeken Bulut, lisenin çok nitelikli bir okul olduğunu anlattı.

Bulut, şöyle devam etti:

"Otomotiv kenti olmasından dolayı nitelikli insan gücünün yetişmesi için UİB'in girişimiyle 2008 yılında temeli atılıp 2010 yılında eğitim öğretime kazandırılmış mükemmel bir model ve kurum. 2010 yılında okul bütün donanımıyla Milli Eğitim Bakanlığına devredildi. Okulumuz inşa edilirken sanayici birliklerinin yapmış olduğu güzel bir analiz çalışmasından sonra özellikle otomotiv sektörüne hitap eden alanlardan müteşekkil bir yapı oluşturulmuş. Okulumuzdaki 6 alanın hepsi de otomotiv sektörüne hitap ediyor. Bunlardan müteşekkil bir okul kuruldu."

Bulut, mezunların pek çoğunun otomotiv ana ve yan sanayinde iş imkanı bulabildiğini aktardı.

İstihdama yönelik olarak okulda pek çok proje yürüttüklerini, protokoller imzaladıklarını dile getiren Bulut, "Gerek yurt içi gerekse yurt dışından sanayi temsilcileriyle iş birliği yaparak öğrencilerimizin geleceğe hazır olabilmelerini sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Geleceğe sağlam bir temel, büyük bir adım"

Yunus Bulut, okulun kurulmasının en temel ilkelerinden birinin, sanayicinin ara ve ana eleman ihtiyacını karşılamak olduğunu belirtti.

Okulun kuruluş aşamasına değinen Bulut, şunları kaydetti:

"OİB, okulu inşa ederken sadece Bursa'dan değil, Türkiye'nin 7 bölgesinden ve 81 ilinden öğrencilerin buraya gelip okuyabilecekleri konseptte dizayn etti. Kız ve erkek pansiyonumuz var. Şu anda yaklaşık 25 ilden gelip bu okulda eğitim gören öğrenciler var. Biz bu öğrencileri burada eğitip mezun ediyoruz ve memleketlerine gönderiyoruz. O illerde de ihtiyaç duyulan ana ve ara eleman ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz."

Bulut, mesleki eğitimin önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mesleki eğitim gerçekten çok önemli. 'Geleceğe sağlam bir temel, büyük bir adım' sloganıyla kurulan okulumuzda bütün teknik donanım başta OİB tarafından donatılmış ve hala da güncellemeleri devam ediyor. Bu yılın sonunda da var olan eksik donanımların tümü karşılanarak yeni eğitim öğretim döneminde daha da kaliteli ve nitelikli bireyler yetişmesi için çalışacağız. Gönül rahatlığıyla geleceğin otomotivcileri ve mühendisleri burada yetişiyor diyebiliriz. Tüm atölye ve birimlerimizde son teknolojiye sahip makine ve ekipmanlarla eğitim gerçekleştiriyoruz. Yüksek teknolojiye sahip makinelerimiz var."
Anadolu Ajansı
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