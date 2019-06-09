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15 yaşındaki Selinay'ın şoke eden ölümü!

NİĞDE'de, Selinay Ö. (15), nereden aldığı bilinmeyen tabancayı odasında ateşleyerek, yaşamına son verdi.
 09 Haziran 2019 17:21
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15 yaşındaki Selinay'ın şoke eden ölümü!

NİĞDE'de, Selinay Ö. (15), nereden aldığı bilinmeyen tabancayı odasında ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde meydana geldi. Selinay Ö., odasında, nereden aldığı henüz belirlenemeyen tabancayı ateşledi.

Silah sesini duyan ailesi, odaya girdiğinde Selinay'ı kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu.

İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı kızı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Selinay Ö., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, Selinay Ö.'nün intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
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