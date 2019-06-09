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Bayram tatilinin acı bilançosu: 83 ölü, 868 yaralı

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 83 kişi yaşamını yitirdi, 868 kişi yaralandı
 09 Haziran 2019 17:26
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Bayram tatilinin acı bilançosu: 83 ölü, 868 yaralı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, trafik yoğunluğunun arttığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Yurt genelinde son 24 saatteki trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı. Dün Kahramanmaraş'taki kazada yaralanan bir kadın da tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Tedbirler ve uyarılara rağmen 31 Mayıs mesai bitiminden bugün saat 17.00'ye kadar meydana gelen kazalarda 83 kişi yaşamını yitirdi, 868 kişi yaralandı.

Son 24 saatte meydana gelen kazalardan bazıları şöyle:

- Hakkari'de minibüs devrildi: 6 yaralı

Hakkari-Van kara yolunun Kırıkdağ köyü yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs şarampole devrildi.

Kazada yaralanan araçtaki aynı aileden 6 kişi, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı

Sefer Ayyıldız idaresindeki 34 FT 0445 plakalı otomobil, Güney Çevreyolu İmam Efendi Bulvarı Kavşağı'nda Esengül Yıldırım'ın kullandığı 23 EP 857 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazada sürücüler ile aralarında çocuklar ve hamile kadının da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

- Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bülent Bektaş idaresindeki 34 ZL 359 plakalı otomobil, Gazze Caddesi ile Azerbaycan Caddesi'nin birleştiği kavşakta, Cafer Özdemir'in kullandığı 42 ACK 59 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Bektaş ile aynı araçtaki Emre ve Hasibe Olkaç ile Behiye Ercan (18) yaralandı.

Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Behiye Ercan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Mehmet Reit Gezer (30) idaresindeki 01 ABV 029 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Pazarcık ilçesine bağlı Evri Mahallesi kavşağında Mursel K. (42) yönetimindeki 21 KC 847 plakalı tıra arkadan çarptı.

Sürücü Gezer, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Mehmet Ali (3), adiye (29), Çiğdem (24), Sena (1) ile Azra Gezer (3), Afitap Bilir (32) ve Mehmet irin (23), ambulanslarla Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Şadiye Gezer, hastanedeki müdahaleye rağmen bugün yaşamını yitirdi.

- Başkentte hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Raşit Er yönetimindeki 06 R 9906 plakalı hafif ticari araç, Çubuk-Şabanözü kara yolunun Şeyh Şamil Bulvarı kavşağında Nuri Yalçın idaresindeki 06 EDP 23 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Yalçın ile aynı araçtaki Münevver Ebekayası, Zeliha, Sedanur ve engelli Semanur Er ile Şerife Akpınar yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralıları itfaiye ve sağlık ekipleri çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nuri Yalçın ile Münevver Ebekayası, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

- Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Alpay Kars'ın kullandığı 45 AN 587 plakalı otomobil, Turgutreis Mahallesi'nde Pazaryeri Caddesi'nden yola çıkan Hatice Gündüz yönetimindeki 41 TH 329 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

- Bolu'da otomobille tır çarpıştı: 4 yaralı

Mudurnu'dan Nallıhan istikametine giden Mehmet Hamdi Arısoy yönetimindeki 06 MGN 98 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Basri Top'un kullandığı 41 AAF 317 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Yusuf ve Fahriye Kahya ile Ayşegül Arısoy yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

- Yozgat'ta otomobil köprüden düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Erzincan'dan Ankara'ya giden Oğuz Asan (33) yönetimindeki 34 FD 9713 plakalı otomobil, Sarayköy yakınlarında Demirci Köprüsü'nün bariyerlerine çarparak yaklaşık 8 metre yükseklikten dereye düştü.

Sürücü ve eşi Ayşe Asan (30), kaza yerinde hayatını kaybetti, çocukları Zeynep Asan (4) yaralandı.

Yaralı çocuk, 112 Acil Sağlık ekibince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

- Rize'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Ayder Yaylası'ndan dönen Oğuzhan Öztürk yönetimindeki 53 AAP 843 plakalı otomobil, Çamlıhemşin ilçesindeki Merkez Caddesi'nde devrilerek üç otomobile çarptı.

Sürücü Öztürk, 112 Acil Servis ekibinin kaza yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan otomobildeki 3 kişi, Kaçkar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

- Diyarbakır'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 BLU 17 plakalı hafif ticari araç, Diyarbakır-Silvan kara yolunun 70. kilometresinde devrildi.

Araçta bulunan 7 yaşındaki E.B. hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Silvan ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

- Kastamonu'da otomobil bariyerlere çaptı: 2 ölü, 3 yaralı

İstanbul'dan Samsun'a giden Hakan Yılmaz (42) idaresindeki 55 RK 961 plakalı otomobil, Araç ilçesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Araçtan fırlayan İremnur (16) ile kardeşi Kerem Sait Yılmaz (14), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü, eşi Leyla (43) ile kızları Zeynep Zeren Yılmaz (6), ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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