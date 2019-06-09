Bu mahallede kimse cep telefonu taşımıyor

Eskişehir'de kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunmasına rağmen şebekelerin çekmediği Musaözü Mahallesi'nde vatandaşlar telefon taşımıyor. Mahalle sakinleri, cep telefonu görüşmelerini de evlerinden aldıkları cep telefonlarının ardından tepelere çıkarak yapıyor.

Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Musaözü Mahallesi sakinleri, senelerdir telefonlarında şebeke sorunu yaşıyor. Merkeze yalnızca 20 kilometre uzaklıkta bulunmasına rağmen telefonların çekmediği mahallede vatandaşlar iletişimsizlikten dert yanıyor. Mahallede telefon çekmediği için zaman zaman güvenlik ve sağlık problemleri dahi yaşanırken mahalle sakinleri tepe tepe dolaşarak iletişim kurmaya çalışıyor. Şebekelerin hiçbir şekilde çekmediği mahallede vatandaşlar, iletişim kurabilmek için en az 500 metre yol yürüyor. Özellikle hafta sonlarında binlerce kişi tarafından piknik ve kamp amaçlı tercih edilen Musaözü Göletinin bulunduğunu ve gelenlerin de bu konudan şikayetçi olduklarını vurgulayan mahalle halkı, rahatça iletişim kurmak için çözüm isteklerini dile getirdi. Haberleşme çağında düzgünce iletişim kuramadıklarını aktaran mahalleliler, bölgelerine çözüm getirecek ilk telekomünikasyon şirketine de numaralarını taşıma sözü veriyor.

"Bize bayram müjdesi versinler"

Şehir merkezine yakın olan bir mahalle olmasına rağmen operatörlerin hiçbir zaman çekmediğini ifade eden mahalle sakinlerinden Hakkı Özdemir, yapılan reklamlara da tepki gösterdi. Özdemir, "Ben 17 yıldır bu köydeyim. GSM operatörlerinin hiçbiri çekmiyor. Hiçbir zaman çekmedi. Ne zaman buraya gelse GSM operatörü temsilcileri, hiçbiri buraya önem vermedi. Şehir merkezine 20 kilometre mesafede bir mahalleyiz. Henüz buraya hiçbir operatör gelip de bir teşvikte bulunmadı. Bazı operatörler çıkıyorlar; yok okyanusun ortasında, yerin altında, tünellerin içinde telefonun çektiğinin reklamını yapıyor. Yüreği yetiyorsa gelsin burada çektiğini göstersin bize. Birisi de her şey ortada anlatmaya gerek yok diyor. Gelsin burada anlatsın. GSM operatörlerine atfım, bize bir bayram müjdesi versinler, buraya gelsinler bir yansıtıcı veya verici kursunlar ve bizi sevindirsinler. Hangi operatör gelirse gelsin, bu mahallede yaşayan herkes o operatörün numarasını taşıyacak" ifadelerini kullandı.

"Burada bir kaza, bir hastalık olsa veya hırsızlık olsa telefonla hemen yetkililere bildiremiyoruz"

Hayvan güden bir mahalle sakinin kırda baygınlık geçirdiğini ve telefonu olmadığı için 6-7 saat sonra bulunduğunu belirten Hakkı Özdemir, arkadaşlarının kimseye ulaşamadığı için felçli kaldığını dile getirdi. Özdemir, "Burada bir kaza, bir hastalık olsa veya hırsızlık olsa telefonla hemen yetkililere bildiremiyoruz. Hayvan güden bir arkadaşımız kırda kendisi hastalanmış. Herhangi bir yere ulaşamadı. Daha sonra köyde fark edildi bu. 6-7 saatlik bir aramayla baygın halde kırda bulduk. Bu operatörlerden biri çekseydi o arkadaşımız o anda belki bir yere ulaşacaktı. Kendisi de daha iyi durumda olacaktı. Şu anda felçli, bir tarafı tutmuyor. Zor bir hayat yaşıyor. Bazen köyün içinde gece yarıları gezen kötü niyetli kişiler oluyor. Hırsızlık mahiyetinde olsun veya başka bir niyetle. Bu kişileri bildirmek istiyoruz anında ama telefon çekmedi için o anda bildiremiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bize sadece konuşma olsa bile yeter"

Mahallede hiç kimsenin yanında cep telefonu taşımadığını ifade eden Hakkı Özdemir, tek istediklerinin hayatlarını kolaylaştıracak bir konuşma olduğunu dile getirirken şu şekilde açıklamalarına son verdi:

"Bu mahallede hiç kimse yanında cep telefonu gezdirmez, çekmiyor çünkü. Çok kötü bir şey. Yetkililer, bunu yapacak kişilerin utanması lazım. Biz bildiriyoruz, 20-30 sene olmuş bu cep telefonu sistemi başlayalı biz şehir merkezine 10 kilometre mesafedeyiz hala biz sosyal medyayı kullanamıyoruz. Bize sadece konuşma olsa bile yeter aslında. İnternetinin çekmesine gerek bile yok. Hayatımız kolaylaştıracak bir konuşma olsun yeter bize. En kısa zamanda GSM operatörlerinin birinden bir bayram müjdesi bekliyoruz inşallah."

"Gençlerimiz köye gelmek istemiyorlar"

Mahalle sakinlerinden Faysal Altınok ise telefonla konuşmak için kimi zaman minareye dahi çıktıklarını ifade ederken gençlerin köye gelmek istemediğini dile getirdi. Bölgenin piknik alanı ve baraj dolayısıyla çok sayıda ziyaretçi aldığını da ifade eden Altınok "Köydeki sıkıntımız, GSM operatörleri çekmiyor. Telefonlarımız hiçbir yerde çekmiyor. Konuşmak için tepeye çıkıyoruz, kimisi minareye çıkıyor. Köyde telefonun çekmemesi büyük sıkıntı. Arkadaşımın dediği gibi; köyde bir hasta olsa arayamıyoruz, bir kaybımız olsa arayamıyoruz. Çok sıkıntı oluyor yani bize. Bir de piknik alanı var burada, baraj var. Hafta sonları mesela binlerce araba geliyor buraya. Eskişehir'e 20 kilometre uzaklıkta olan bir yerde hiçbir telefon çekmiyor, hiçbir GSM operatörü çekmiyor. Telefonu yanımızda taşımıyoruz bu yüzden. Çekmeyince taşımanın bir anlamı da yok zaten. Evde bırakıyoruz yani. Biz sadece telefonlarımızın çekmesini istiyoruz, başka bir şey istediğimiz yok. Internet de çekmiyor. Sosyal medyada da iletişim kuramıyoruz. Gençlerimiz köye gelmek istemiyorlar, sırf şu internet yüzünden, telefonlarının çekmemesi yüzünden gençlerimiz köye gelmek istemiyorlar. Telefon çekse internet çekse biz gençleri köye de çekebileceğiz o zaman" dedi.