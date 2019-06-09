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Meteorolojiden Ankara ve 4 il için sağanak uyarısı

Ankara, Eskişehir, Edirne, Bolu, Uşak ve Göller Yöresinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 09 Haziran 2019 17:58
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Meteorolojiden Ankara ve 4 il için sağanak uyarısı

Ankara, Eskişehir, Edirne, Bolu, Uşak ve Göller Yöresinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara'nın il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Eskişehir il merkezi ve batısında devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli görüleceği öngörülüyor.

Edirne il geneli ve Kırklareli'nin batısında (Kofçaz, Babaeski, Pehlivanköy) devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli yağması bekleniyor.

Bolu'nun güney kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, güney ilçeleri (Kıbrıscık, Mudurnu, Göynük, Seben) başta olmak üzere il merkezinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Uşak çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli yağacağı öngörülüyor.

Göller Yöresinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Afyonkarahisar il geneli, Burdur'un batısı (Yeşilova, Karamanlı, Tefenni, Çavdır, Gölhisar ve Altınyayala) ile Denizli'nin doğusunda (Çivril, Baklan, Çardak, Bozkurt) yerel olarak kuvvetli olacağı bekleniyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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