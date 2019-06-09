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Şehit uzman çavuş Hayta, son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'deki üs bölgesine yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta, dualarla son yolculuğa uğurlandı.
 09 Haziran 2019 18:03
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Şehit uzman çavuş Hayta, son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'deki üs bölgesine yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta, dualarla son yolculuğa uğurlandı. Cenaze namazına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Geçen ay Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta, Hakkari'deki üs bölgesinde Irak'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan saldırısı sonrası ağır yaralanmış, GATA'da tedavi altına alınmıştı. Hayta, yoğun bakım ünitesinde bir aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Şehidin Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesindeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Hayta için Serdivan ilçesinde bulunan Sapak Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Cenaze namazına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Hayta, ikindi namazını müteakip Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Serdivan Şehitliğine defnedildi.
İhlas Haber Ajansı
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