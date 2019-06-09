Trafik polislerinden yolda kalan sürücüye yardım
MALATYA'da, trafik polisleri, arızalanan hafif ticari aracı arkasından iterek yolun kenarına getirdi. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
|09 Haziran 2019 18:13
|Yazdır
MALATYA'da, trafik polisleri, arızalanan hafif ticari aracı arkasından iterek yolun kenarına getirdi. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Malatya- Ankara yolundaki havalimanı kavşağında, hafif ticari aracın arızalanması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Bunun üzerine kavşakta görevli trafik polisleri, arızalanan aracın yanına gidip sürücüyle konuştu. Daha sonra sürücüyü direksiyon başına geçiren polisler, hafif ticari aracın arkasına geçip, yolun kenarına itti. Güvenli şekilde yolun kenarına getirilen araç için yardım talebinde bulunuldu.
Trafik polislerinin sürücüye yardımı, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Meteorolojiden yağış uyarısı
09 Haziran 2019 19:23
|Tatilciler erken döndü, trafikte yoğunluk yaşanmadı
09 Haziran 2019 18:28
|Ressam İbrahim Balaban hayatını kaybetti
09 Haziran 2019 18:08
|Şehit uzman çavuş Hayta, son yolculuğuna uğurlandı
09 Haziran 2019 18:03
|Meteorolojiden Ankara ve 4 il için sağanak uyarısı
09 Haziran 2019 17:58
|Böylesi görülmedi, 13 oy ile 1 yıllığına muhtar seçildi
09 Haziran 2019 17:54
|Şehit Halil Kurt Kilis'ten uğurlandı
09 Haziran 2019 17:17
|Silahlı saldırıda ölen polis ve annesi defnedildi
09 Haziran 2019 17:09
|Hatay'a şehit ateşi düştü
09 Haziran 2019 16:34
|Meteorolojiden 4 ilimiz için kuvvetli yağış uyarısı
09 Haziran 2019 16:18