1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrencilerin kaleminden Afrika'ya 'hayat suyu'

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören öğrencilerin yazdığı öykülerden oluşan "Mim'in Kalbi" isimli kitabın satışından elde edilen gelir Afrika'da su kuyusu açılması için bağışlandı
 09 Haziran 2019 18:23
Yazdır
Öğrencilerin kaleminden Afrika'ya 'hayat suyu'

Zonguldak'ta, öğrencilerin yazdığı öykülerden hazırlanan "Mim'in Kalbi" isimli kitabın satışından elde edilen gelir Afrika'da su kuyusu açılması için bağışlandı.

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören öğrenciler, okul müdürü ve öğretmenlerinin destekleriyle Afrika'da su kuyusu açılması için "Bir Eserin Olsun" projesini hazırladı.

Proje koordinatörlüğünü yapan okul öğretmenlerinden Yıldız Kelez ve Murat Demirtaş'ın öncülüğünde Türkçe, yazarlık ve yazma becerileri dersi kapsamında yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin 5 ayda yazdığı yaklaşık 500 öykü arasından seçilen 13 hikaye "Mim'in Kalbi" adlı kitapta toplandı.

Öğrencilerin adalet, merhamet gibi değerleri kaleme aldığı hikayelerden oluşan kitabın satışından elde edilen 11 bin 550 lirayı, okul müdürü Adnan Karakurluk, proje koordinatörleri ve öğrenciler bir bankaya giderek Deniz Feneri Derneğinin Afrika kıtasındaki Burundi'de su kuyusu açılması için başlattığı kampanyaya bağışladı.

- "Öğrencilerimizin bu dünyada hem kitapları hem de su kuyuları olacak"

Okul müdürü Adnan Karakurluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin birbirinden güzel hikayeler yazdığını ve öğretmenlerin bunları seçmekte zorlandığını söyledi.

Kitabın 13 hikayeden oluştuğunu belirten Karakurluk, "Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu kitaptan elde edilen gelirle 'Afrika'da su kuyusu açalım.' dediler. Kitabımızın tanıtımını yaptık. Elde edilen gelirle bu kuyumuzu açacağız. Öğrencilerimizin bu dünyada hem kitapları hem de su kuyuları olacak." dedi.

Karakurluk, öğrencilerin kitap yazmasının bambaşka bir mutluluk olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu kitapla birlikte başka bir yere katkıda bulunmak bambaşka bir mutluluk. Tek bir amacı yok. Çocuklar kendi kişiliklerini buluyor, bir eser sergiliyorlar, dünyaya bir iz bırakıyorlar, zorda kalan bir ülkeye yardımda bulunuyorlar. Öğrencilerimiz çok mutlular. Kitabın fiyatı 20 lira, İstanbul'da bastırdık. Normalde biz bin kadarını aldık. Bin kadarının üzerinde telif hakları artık yayınevinin. Bu bin taneyi satacağız. Burada bizim amacımız para kazanmak değil, kuyumuzu yapmak. En ucuz, en uygun kuyu neredeyse onun parasını kazanmak. O paramızı elde ettikten sonra o kuyumuzu inşallah yaptıracağız."

- "Bu benim hayalimdi"

Proje koordinatörlerinden Murat Demirtaş da projeyle ilgili fikrin ortaya çıktığında okulda coşkuyla karşılandığını aktararak, 5 aylık bir süreçte bu kitabı yazdıklarını, kitapla gerçekleştirmek istedikleri birden fazla hedeflerinin olduğunu ifade etti.

Yazdıkları hikayeleri güzel bir kitapla taçlandırdıklarını dile getiren Demirtaş, "Öğrencilerimize kitap yazabilmenin zor bir süreç olmadığını onlara gösterebilmek, istedikleri takdirde bunu başarabileceklerini hissettirebilmek hedeflerimiz arasındaydı. İhtiyacı olan bir ülkede su kuyusu açtırmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Esma Nur Nasuhoğlu ise su kuyusu açılmasına vesile olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydederek, "Bu benim hayalimdi. Elde ettiğimiz gelirle su kuyusu açacağız ve bu çok önemli bir şey." diye konuştu.

Öğrencilerden Sıla Çağlar da yazmayı çok sevdiğini belirterek, öğretmenin belirlediği konu üzerinden yazısının kitapta yer almasının kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otomotiv sektörü eleman ihtiyacını bu liseden karşılıyor
09 Haziran 2019 17:13		 Liseliler, yerli oto için güvenlik sistemi geliştirdi
09 Haziran 2019 15:54
Türkiye'nin 'turizm elçilerini' yetiştiriyorlar
08 Haziran 2019 15:41		 Derslerini endüstri 4.0 ile görüyorlar
08 Haziran 2019 13:47
33 anaokuluna hibe destek ile eğitim metaryali
08 Haziran 2019 12:22		 32 binden fazla okulda 'sıfır atık' dönemi
08 Haziran 2019 09:04
Havacılık şirketleri bu öğrencilerin peşinde
06 Haziran 2019 12:54		 Otomotiv firmalarının mezunlarına iş verdiği okul
06 Haziran 2019 12:02
Türkiye'nin nitelikli teknik elemanları bu okulda yetişiyor
05 Haziran 2019 20:00		 Bu enstitüde el sanatları ustaları yetiştiriliyor
04 Haziran 2019 21:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM, 2019/1 KPSS tercih tarihlerini açıkladı
'Lütfen dizi bitsin de babam anneme aynısını yapmasın'
Sözleşmeli öğretmene 3+1 ne oldu?
Dündar'ın vazgeçmesine B. Yıldırım'dan ilk yorum
U. Dündar, ilginç bir gerekçeyle 'Moderatörlük yapmayacağım' dedi
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na fırça iddiası
Ünlü oyuncu Haktan Pak hayatını kaybetti
'Terör örgütleriyle iltisaklı, Pontusçularla ilişkili bir adam'
Soylu'dan İmamoğlu'na: PKK seninle sızmaya çalışıyor
Zabıt katipleri de avukatlık yapsın!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
09.06.2019 anadolu efes vs fenerbahçe maçı 1
eylül ve ekim aylarında enflasyon tek haneli olacak 2
bodrum 4
söz kesmek 2
Spekülatif kurgu 1
ücretsiz ulaşım 1
merih demiral 1
bungalov 1
Kirli beyaz kedi 2
Gülerek üzülen insan 2
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam