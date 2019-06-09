Tatilciler erken döndü, trafikte yoğunluk yaşanmadı

İZMİR'de 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretlerde bulunmak ya da turistik yerlerde tatil yapmak için şehir dışına çıkanlar kent merkezine dönmeye başladı. Bazı aileler tatilin son gününü de değerlendirmeyi tercih ederken bazıları trafikteki yoğunluğa takılmamak için dönüşlerini bir gün önceden yapmayı tercih etti. Bu nedenlerle şehir girişlerinde aşırı yoğunluk yaşanmadı.

İzmir'de 9 gün süren Ramazan Bayramı tatili nedeniyle kent merkezi sessizliğe bürünürken deniz kıyısındaki ilçeler tatilcilerin akınına uğradı. Tatilin sona ermesi nedeniyle pazartesi işbaşı yapacak olanlar, 1 hafta daha okula devam edecek çocuklarıyla birlikte yaşadığı yerlere dönüş yaptı. Uzun tatili son gününe kadar yaşamak isteyenler, trafikteki yoğunluğa aldırmadan yola çıktı. Bazı aileler ise geçen yıllardaki deneyimlerinden faydalanarak tatili kısa kesip daha önce şehre dönmeyi tercih etti. Bu yıl bayram tatilinin son gününde şehir girişlerinde beklenen yoğunluk yaşanmadı. İzmir otogarında yolcu otobüslerinin giriş yaptığı noktalarda zaman zaman sıkışma yaşandı.Ülkenin farklı yerlerinden İzmir'e dönenler ya da tatilini İzmir'de geçirdikten sonra memleketine gitmek isteyenler otogar girişinde araç trafiğine neden oldu. İzmir- Aydın ve Çeşme otoyolu üzerindeki Işıkkent gişelerinde ise diğer günlere göre araç sayısında artış görüldü. Polis ekipleri de otoyol girişinde trafik denetimi yaparak güvenliği sağladı.