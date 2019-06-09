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Beşiktaş'ta yaşanan katliam gibi kazanın detayları

Beşiktaş'ta TEM Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan araçta bulunan Abdülsamet T.'nin babası Mehmet T., Bağcılar'da gözaltına alındı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Mehmet T.'nin ilk ifadesinde, "Biz Beykoz'da yemek yedik. Hepimiz alkol aldık. Yemekten dönüyorduk. Kaza olduktan sonra şoka girdik" dediği öğrenildi.
 09 Haziran 2019 18:33
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Beşiktaş'ta yaşanan katliam gibi kazanın detayları

Beşiktaş TEM Otoyolu'nda 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü ve 10 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kazaya makas atan bir aracın neden olduğunu belirledi. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, makas atan araçta Yusuf A. (23), Abdülsamet T. (29) ve Merve Ş.'nin (17) olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda makas atan araçtaki şüphelilerden sürücü Yusuf A. ve Abdülsamet T.'yi arabasına alarak olay yerinden kaçıran Abdülsamet'in babası Mehmet T. 'nin Bağcılar'da olduğu tespit edildi. Mehmet T. burada gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi.

"YEMEKTEN DÖNÜYORDUK, KAZA OLDUKTAN SONRA ŞOKA GİRDİK"

Mehmet T.'nin ilk ifadesinde "Biz Beykoz'da yemek yedik. Hepimiz alkol aldık. Yemekten dönüyorduk. Kaza olduktan sonra şoka girdik. Sonra olay yerinden ayrıldık" dediği öğrenildi. Mehmet T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkışta basın mensuplarının sorularına "Ben vurmadım vuranın arkadaşının babasıyım. Ambulansı aradım. Kaçmadım" dedi.

KAZAYA NEDEN OLAN ARACI KULLANAN SÜRÜCÜ ANTALYA'DA ARAÇTAN İNMİŞ

Çalışmalarını yoğunlaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polis ekiplerinin fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda Yusuf A. ve Abdülsamet T'nin sabaha karşı Selman U. ve Murat Ş. tarafından otomobil ile Antalya'ya kaçırıldığı belirlendi.

Şüphelilerin izine Burdur'da rastlayan ekipler, Abdülsamet T., Selman U. ve Murat Ş.'yi araç içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Kazaya neden olan aracı kullanan sürücü Yusuf A.'nın ise Antalya'da araçtan indiği öğrenildi. Gözaltına alınan Abdülsamet T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken Selman U. ve Murat Ş. ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Abdülsamet T.'nin Burdur'a kaçarken ağabeyi Ahmet T.'nin kimliğiyle yakalandığı belirlendi. Polis ekipleri, kazaya neden olan aracı kullanan Yusuf A.'yı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
DHA
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