Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Tunceli'de arıların saldırısına uğrayan bir kişi öldü
Tunceli'de bal arılarının saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
|09 Haziran 2019 18:38
|Yazdır
Tunceli'de bal arılarının saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Nazımiye ilçesine bağlı Yayıkağıl köyünde 3 kişi bal arılarının saldırısına uğradı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, arıların soktuğu yaralılara müdahale etti.
Evli ve iki çocuk babası 62 yaşındaki Kazım Çadırlı, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Yaralılardan Hıdır Açıl, Tunceli Devlet Hastanesinde, Zülfikar Can ise Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezinde tedavi altına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bayram tatilinin acı bilançosu: 83 ölü, 868 yaralı
09 Haziran 2019 17:26
|15 yaşındaki Selinay'ın şoke eden ölümü!
09 Haziran 2019 17:21
|Ehliyetsiz sürücü polis aracına çarptı: 2 yaralı
09 Haziran 2019 15:41
|4 kişinin ölümüne sebep olan 'makasçı' şehir dışına kaçmış
09 Haziran 2019 14:16
|Kahramanmaraş'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
09 Haziran 2019 12:19
|Bakan açıkladı: 70 vatandaş hayatını kaybetti
09 Haziran 2019 11:56
|Almanya'daki gurbetçilere ırkçı mektupla tehdit
09 Haziran 2019 09:31
|Bayram tatilinin 8 günlük bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı
09 Haziran 2019 08:31
|Trakya Ormanlarında kaçak avın bilançosu
09 Haziran 2019 08:00
|Kastamonu'da akraba kavgası kanlı bitti: 4 ölü
09 Haziran 2019 07:46