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Tunceli'de arıların saldırısına uğrayan bir kişi öldü

Tunceli'de bal arılarının saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
 09 Haziran 2019 18:38
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Tunceli'de arıların saldırısına uğrayan bir kişi öldü

Tunceli'de bal arılarının saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Nazımiye ilçesine bağlı Yayıkağıl köyünde 3 kişi bal arılarının saldırısına uğradı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, arıların soktuğu yaralılara müdahale etti.

Evli ve iki çocuk babası 62 yaşındaki Kazım Çadırlı, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılardan Hıdır Açıl, Tunceli Devlet Hastanesinde, Zülfikar Can ise Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezinde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı
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