Koç'un açıklamasına Bakan Soylu'dan yanıt
|09 Haziran 2019 19:03
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Koç Holding, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına uçak tahsis edildiği yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.
Holding'ten yapılan açıklamada, Setair tarafından faturaları kesilerek ve uçuş öncesi tahsilatı yapılarak uçağın tahsis edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Koç'un özel uçağı altına tahsis edilmiş" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verilirken, "İftiraların Süleyman Soylu'nun talihsiz açıklamaları ile yeniden gündeme gelmiş olmasını üzülerek takip ediyoruz" denildi.
Soylu'dan 'ananaslı' yanıt
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koç Holding'ten yapılan açıklamaya Twitter'dan yanıt verdi.
Bakan Soylu, "Ben tıraşımı Yunanistan'da olmam Türkiye'de, Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde, Kahtalı Mahmut Usta'da olurum. Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz. Bildiğimizi de bilirsiniz.." ifadelerini kullandı.
Soylu: Koç'un özel uçağı İmamoğlu'na tahsis edilmiş Koç Holding'den 'özel uçak' açıklaması
Ben tıraşımı Yunanistan'da olmamSüleyman Soylu (@suleymansoylu) 9 Haziran 2019
Türkiye'de, Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde, Kahtalı Mahmut Usta'da olurum 😉
Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz🍍
Bildiğimizi de bilirsiniz... @kocholding pic.twitter.com/vycCkqG0cm
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