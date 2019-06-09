Türkiye'de norm fazlası öğretmen var mı?
|09 Haziran 2019 19:08
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Türk Eğitim Derneği'nin '2018 Eğitim Değerlendirme Raporu'na göre, Türkiye genelinde 41 bin 654 öğretmen fazlası var.
Rapora göre;
Ankara'da mevcut öğretmen sayısı (53 bin 606), norm kadro sayısından (53 bin 36) fazladır ve 5 bin 739 öğretmen fazlası vardır. Buna rağmen ihtiyaç duyulan öğretmen sayısı 5 bin 169'dur.
Öğretmen ihtiyacı ve fazlasına yönelik dengesizliklerde en çarpıcı örneklere büyükşehirlerde rastlanmaktadır. Örneğin Ankara'da mevcut öğretmen sayısı (53 bin 606), norm kadro sayısından (53 bin 36) fazladır ve 5 bin 739 öğretmen fazlası vardır. Buna rağmen ihtiyaç duyulan öğretmen sayısı 5 bin 169'dur. Benzer şekilde Eskişehir, Malatya ve Samsun'da da hem norm kadrodan daha fazla sayıda öğretmen, hem de öğretmen açığı bulunmaktadır. Tabloda yer alan tüm illerde hem öğretmen ihtiyacının hem norm kadro fazlasının bir arada olduğu görülmektedir. Örneğin İzmir'de 3 bin 432 öğretmene ihtiyaç varken 2 bin 343 öğretmen norm fazlasıdır. Benzer şekilde, Konya'da 3 bin 879 öğretmene ihtiyaç varken bin 635 öğretmen norm fazlası olarak görev yapmaktadır. Ülke genelinde ise 153 bin 640 öğretmen ihtiyacı bulunurken norm kadro fazlası öğretmen sayısı 41 bin 654'tür.
Öğretmen ihtiyacı ve fazlasına yönelik dengesizlikler sadece büyükşehirlerde değil, ilçelerde dahi gözlenebilmektedir. Örneğin Aydın'ın Efeler, Balıkesir'in Karesi, Eskişehir'in Odunpazarı ilçelerinde ilçe genelindeki öğretmen fazlası öğretmen ihtiyacının iki katından daha fazladır.
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