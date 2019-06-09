25 yıllık Peribacası kafe
|09 Haziran 2019 19:13
|Yazdır
Nevşehir'in merkez ilçesine bağlı Uçhisar beldesinde, yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki 6 katlı peribacası, 25 yıldır kafe olarak kullanılıyor.
Uçhisar'da yaşayan, evli ve 4 çocuk babası Recep Erkan, 25 yıl önce evinin alanı içinde bulunan peribacasını Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden kiraladı. Erkan, daha önce bölge halkının yazlık ve kışlık erzakını depoladığı peribacasını tadilat yapmadan kafeye çevirdi. 6 katlı kafe, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Recep Erkan, bölgede bu tip peribacasının bulunmadığını belirterek, 6 kat olarak geçmiş yıllarda oyularak erzak deposu olarak dizayn edilen dev peribacası içinde hiçbir değişim ortaya koymadım. Burayı doğal haline sadık kalarak kafeterya haline dönüştürdük dedi.
Turistlere tarihi mekan içinde hizmet sunduklarını belirten Erkan, İngilizce, Almanca ve Fransızca müzikler çaldıklarını söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sıcaktan bunalanlar Muradiye Şelalesi'nde serinliyor
09 Haziran 2019 18:58
|Bu mahallede kimse cep telefonu taşımıyor
09 Haziran 2019 17:50
|Gito Yaylası sakinleri çöplerden şikayetçi
09 Haziran 2019 17:41
|Ankara'da sağanak hayatı felç etti
09 Haziran 2019 17:31
|Uyarılar işe yaradı, çöp yığınları oluşmadı
09 Haziran 2019 16:50
|'Yeryüzü cenneti' Nemrut'a turist akını
09 Haziran 2019 16:30
|Motosikletiyle Mardin'e karne hediyesi götürecek
09 Haziran 2019 15:58
|Hem şifa hem de tatil merkezi
09 Haziran 2019 15:46
|Yedigöller'de bayram tatili yoğunluğu
08 Haziran 2019 22:01
|Tünel sandılar, yer altı şehri çıktı!
08 Haziran 2019 21:31