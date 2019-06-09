Bakan Selçuk'dan şehit Aybüke Yalçın paylaşımı
|09 Haziran 2019 20:00
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edilişinin ikinci yılı dolayısıyla, "Mağusa Limanı' yüreğimizin derinliklerinde öyle bir yerde ki artık her tınısında sen varsın. Sen hep 22 yaşında, hep kalbimizdesin." ifadelerini kullandı.
Selçuk, Twitter'dan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk, paylaşımında "Mağusa Limanı' yüreğimizin derinliklerinde öyle bir yerde ki artık her tınısında sen varsın. Sen hep 22 yaşında, hep kalbimizdesin. Şehit Aybüke Yalçın öğretmenimizin aziz hatırasında, ebediyete irtihal eden tüm başkahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Selçuk'un, Yalçın'ın babası Sadık Yalçın'ı arayarak tekrar başsağlığı dileğinde bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, Twitter'da "#AybükeYalçın" etiketiyle yapılan paylaşımlar "Trend Topic (TT)" oldu.
"Mağusa Limanı" yüreğimizin derinliklerinde öyle bir yerdeki artık her tınısında sen varsın...Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) 9 Haziran 2019
Sen hep 22 yaşında, hep kalbimizdesin...
Şehit #AybükeYalçın Öğretmenimizin aziz hatırasında, ebediyete irtihal eden tüm Başkahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/fRMRWhicZU
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