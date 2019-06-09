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Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen işçi, hayatını kaybetti.
|09 Haziran 2019 20:04
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen işçi, hayatını kaybetti.
Sahilceylan Mahallesi İnasar mevkisinde orman kesim işçisi olarak çalışan Ramazan Ateş'in (43) üzerine kestiği ağaç devrildi.
Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ateş'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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