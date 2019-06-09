Afrin'de şehitlerin kanı yerde kalmadı
Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'de PKK / YPG terör örgütleri ile girilen çatışmada saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
|09 Haziran 2019 20:23
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'de PKK / YPG terör örgütleri ile girilen çatışmada saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Afrin'de PKK / YPG terör örgütünün bugün Tel Rıfat'tan gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristler, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alınmıştır.
Bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristler etkisiz hale getirilmiş ve şehit olan kahraman silah arkadaşımız ile yaralılarımızın kanı yerde bırakılmamıştır.
Bölgedeki terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ekrem İmamoğlu: Polisten helallik istedim
09 Haziran 2019 20:43
|Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması
09 Haziran 2019 20:08
|Bakan Selçuk'dan şehit Aybüke Yalçın paylaşımı
09 Haziran 2019 20:00
|CHP İl Başkanı'nın acı günü
09 Haziran 2019 19:18
|Koç'un açıklamasına Bakan Soylu'dan yanıt
09 Haziran 2019 19:03
|TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
09 Haziran 2019 18:43
|Soylu'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı
09 Haziran 2019 16:53
|Bakan Varank'tan G20'de 'Boeing' çıkışı
09 Haziran 2019 11:14
|Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na fırça iddiası
09 Haziran 2019 09:36
|Dündar'ın vazgeçmesine B. Yıldırım'dan ilk yorum
09 Haziran 2019 09:07