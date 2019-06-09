1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Evlenen çiftlerin düğün arabası belediyeden

Amasya'da Belediye Başkanı Mehmet Sarı seçimde vaatte bulunup, kaldırdığı birim müdürlerinin makam araçlarını kentte evlenen çiftlere düğün arabası olarak veriyor.
 09 Haziran 2019 20:28
Yazdır
Evlenen çiftlerin düğün arabası belediyeden

Amasya'da Belediye Başkanı Mehmet Sarı seçimde vaatte bulunup, kaldırdığı birim müdürlerinin makam araçlarını kentte evlenen çiftlere düğün arabası olarak veriyor. Belediye önünde süslemesi yapılarak bekletilen makam araçları, çiftlere şoförüyle birlikte ücretsiz hizmet veriyor.

Amasya'da yeni evlenecek Ebru-Aydın çifti Belediyeden düğün arabası talebinde bulundular. Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın talimatı doğrultusunda evlenecek çifte daha önce birim müdürlerinin kullandığı makam araçlarından bir tanesi tahsis edildi. Ebru-Aydın çifti Belediyenin vermiş olduğu bu hizmetten dolayı başta Belediye Başkanı Mehmet Sarı olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ettiklerini belirtti.

Kentte seçim vaatleri kapsamında, Birim Müdürlerinden topladığı makam araçlarını ihtiyaç dahilinde kullanılması için belediye önüne çektiren ve daha sonra evlenen çiftlere gelin arabası yapılması talimatı veren Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşlara sunduğu hizmeti devam ettiriyor. Talep eden çiftelere düğün arabası olarak hizmet veren araçlar, belediye ekiplerince süslenerek şoförü ile birlikte hazır bekletiliyor. Daha sonra deposu doldurulan araç, evlenen çiftin hizmetine veriliyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşte Yunanlıların yaptığı yağmayı anlatan defter
09 Haziran 2019 20:53		 Artvin, 'akılcı antibiyotik kullanımı'nda ilk sırada
09 Haziran 2019 18:53
TOKİ'nin Sincan konut kurası yarın yapılacak
09 Haziran 2019 18:18		 Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
09 Haziran 2019 16:57
Bursa'dan Türkiye'ye örnek arıtma tesisi
09 Haziran 2019 16:46		 Türkiye'nin yüzde 17'si korunan alan olacak
09 Haziran 2019 16:42
Belgrad Ormanları'na atlı koruma ekibi
09 Haziran 2019 16:22		 Polisten uykusu gelene yatak, acıkana simit
09 Haziran 2019 08:46
Sözleşmeli öğretmene 3+1 ne oldu?
09 Haziran 2019 00:02		 Mayınlı alanda çıkan yangına TOMA müdahale etti
08 Haziran 2019 21:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:18 - (Özel) Kırılan dişinden dil kanseri oldu21:13 - Çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor21:08 - Antalya'da otobüs şoförünün engelleri aşan hareketi21:03 - 'Göbeklitepe Yılı' Şanlıurfa'ya bereket getirdi20:58 - Bu gelenek yıllardır devam ediyor20:53 - İşte Yunanlıların yaptığı yağmayı anlatan defter20:48 - Beşiktaş'taki makas terörü zanlıları tutuklandı20:43 - Ekrem İmamoğlu: Polisten helallik istedim20:38 - Başkentte sele kapılan kadın hayatını kaybetti20:33 - Traktörden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
20:28 - Evlenen çiftlerin düğün arabası belediyeden20:23 - Afrin'de şehitlerin kanı yerde kalmadı20:18 - 2 ay sonra düğün yapmayı planlıyordu, şehit oldu20:13 - Emniyet müdürü uyuşturucu ticaretinden tutuklandı20:08 - Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması20:04 - Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü20:00 - Bakan Selçuk'dan şehit Aybüke Yalçın paylaşımı19:23 - Meteorolojiden yağış uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
'Lütfen dizi bitsin de babam anneme aynısını yapmasın'
ÖSYM, 2019/1 KPSS tercih tarihlerini açıkladı
Sözleşmeli öğretmene 3+1 ne oldu?
Dündar'ın vazgeçmesine B. Yıldırım'dan ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na fırça iddiası
U. Dündar, ilginç bir gerekçeyle 'Moderatörlük yapmayacağım' dedi
Ünlü oyuncu Haktan Pak hayatını kaybetti
'Terör örgütleriyle iltisaklı, Pontusçularla ilişkili bir adam'
Soylu'dan İmamoğlu'na: PKK seninle sızmaya çalışıyor
Zabıt katipleri de avukatlık yapsın!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Nomofobi 3
eşini aldatan kadın 1
bağımlılık 1
Annemi şimdi daha iyi anlıyorum 1
Kağıt helva arası dondurma 2
Türkiye Fransa maçı 3
kitap kokusu 1
Kirli beyaz kedi 2
dişileri melek sanmak 2
bungalov 1
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam