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İşte Yunanlıların yaptığı yağmayı anlatan defter

Bursa'yı 2 yıl 2 ay 2 gün işgal altında tutan Yunanlıların şehre ve insanlara verdiği zararları anlatan resmi defter ortaya çıktı.
 09 Haziran 2019 20:53
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İşte Yunanlıların yaptığı yağmayı anlatan defter

Bursa'yı 2 yıl 2 ay 2 gün işgal altında tutan Yunanlıların şehre ve insanlara verdiği zararları anlatan resmi defter ortaya çıktı.

Yunanlılar, Bursa'yı işgal ettikten sonra içerideki Yunan çetelerle birlikte birleşerek birçok evi yakıp yıkarak şehre ve Bursalılara çok büyük zararlar verdi. Yunanlıların verdiği bu zarar işgalden sonra içinde İtalyan bir subayın da bulunduğu bir heyet tarafından tek tek yerinde tespit edilerek bir deftere kaydedildi. Bu defter yıllar sonra Bursa Kent Müzesi'nde ortaya çıktı. Defterde Yunanlıların gasp ettiği hayvan, mahsul, para ve altınlar, yakıp yıktığı ev ve camiler, katlettiği vatandaşların tek tek listesi çıkartılmış. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış defter müzede sergileniyor. Bir tarihe şahitlik eden kıymetli defteri vatandaşlar yakından inceleme fırsatı buluyor.

Bursa Kent Müzesi'nde sergilenen defter hakkında konuşan Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, "Bu defterde Yunanlıların Bursa'yı işgal altında tutarken yaptıkları zararlar yazıyor. Kaç evi ve camiyi yaktıkları, insanların mallarını ve hayvanlarını gasp ettiklerini gösteren bir tutanak. Bu zabıt defteri, Yunanlılar Bursa'dan kovulduktan sonra, valilik tarafından Bursa'nın bütün köy ve mahalleleri gezilerek hazırlanmış. Bu defteri hazırlamak için bilirkişi heyeti teşkil edilmiş. Bu heyete zarar tespitinin tarafsız olması için İtalyan subay da dahil edilmiş. Bu heyet köy köy Bursa'yı dolaşarak Yunanlıların verdiği zararlar tespit edilmiş. Bu deftere Bursa'da Yunanlılar tarafından katledilen Bursalı vatandaşların isimleri, gasp edilen hayvanlarının sayısı, yakıp yıkılan cami ve evlerin miktarı, yakılıp ve gasp edilen mahsulün miktarı, zorla alınan para değerli eşyaların miktarı yazmaktadır. Bursa 8 Temmuz 1920 yılında işgal edildi. 11 Eylül 1922 yılında işgalden kurtarıldı" dedi.

Bursa Kent Müzesi sorumlusu Dilek Yıldız Karakaş, "Yunanlıların Bursa işgalinde verdiği zararların yazılı olduğu orijinal tutanak defterini müzemizde sergiliyoruz. Bu defterde 2 yıl 2 ay 2 gün boyunca Bursa'yı işgal eden Yunanlıların yaptığı zararlar yazıyor" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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