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'Göbeklitepe Yılı' Şanlıurfa'ya bereket getirdi

Yurtta 9 günlük bayram tatilini fırsata çeviren vatandaşlar, tarih ve kültür turizminin önemli kentlerinden Şanlıurfa'ya gelerek, tarihi yerlerini gezdi.
 09 Haziran 2019 21:03
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'Göbeklitepe Yılı' Şanlıurfa'ya bereket getirdi

Yurtta 9 günlük bayram tatilini fırsata çeviren vatandaşlar, tarih ve kültür turizminin önemli kentlerinden Şanlıurfa'ya gelerek, tarihi yerlerini gezdi. 'Göbeklitepe Yılı' ve tatil dolayısıyla kentin önemli eseri Türkiye'nin en büyük müze kompleksi de ziyaretçi akınına uğradı.

"Göbeklitepe yıllı" Şanlıurfa'ya bereket getirdi. Dini, tarihi ve kültür turizmi ile önemli bir konuma sahip kente, tatilde vatandaşlar akın etti. Tatil dolayısıyla kentte bulunan Türkiye'nin en büyük müze kompleksi de ziyaretçi akınına uğradı. Yurdun farklı illerinden Şanlıurfa'ya gelerek müzeyi gezip tarihe tanıklık eden vatandaşlar, binlerce yıllık eserlere hayran kaldı. Vatandaşlar, herkesi müzeyi görmeye davet etti. İçerisinde yaklaşık 12 bin yıllık eser figürlerinin de yer aldığı müze, tarihi, dönemlere ayırarak ziyaretçilerini adeta gizemli yolculuğa çıkarıyor. Haleplibahçe Mahallesi'nde bulunan müze, ziyaretçilerini haftanın 7 günü ağırlıyor.

Müzeyi görmek için Erzurum'dan Şanlıurfa'ya gelen Emine Özakın, "Burada her şey çok güzel. Müzeyi görmeyenler mutlaka gelip görmeliler. Ayrıca Göbeklitepe'yi de gördük, çok etkileyiciydi" dedi.

Müzeyi gezen gençler de, öğrenciler için müzenin ücretsiz olduğunu belirterek, görmeleri için tavsiyede bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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