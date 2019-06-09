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Çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor

(ÖZEL) Tuz Gölü'nde çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor
 09 Haziran 2019 21:13
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Çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor

Türkiye'nin 2'inci büyük gölü olan ve eşsiz manzarası ile ziyaretçilerini adeta büyüleyen Tuz Gölü'ne gelen yerli yabancı turistler, çıplak ayakla gölde yürüyüş yapıyor.

Konya, Ankara ve Aksaray sınırında bulunan Tuz Gölü, yaz aylarında adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Kimisi doğa hobisini gidermek, kimisi tuzlu suda yürüyerek şifa bulmak, kimisi ise gezinti amaçlı gelen yerli yabancı turistler, gördükleri manzarayla doğanın tadını çıkarıyor. Tatil beldelerinde sahil kenarlarını aratmayan ve dünyanın tuz oranı en yüksek göllerinden birisi olan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyor. Göldeki üç işletmeden yılda yaklaşık 2 milyon ton tuz hasadı yapılıyor. Derinliği 10 ile 20 santimi geçmeyen gölü binlerce yerli yabancı turist ziyaret ederken, beraberinde bölgede Tuz Gölü turizmi canlandı. Tuz Gölü'ndeki tuzdan yapılan sağlık ürünleri ve hediyelik eşyalar ise girişte bulunan tesiste ziyaretçilere sunuluyor. Özellikle havaların ısınması ile birlikte her gün yüzlerce yerli yabancı turist Tuz Gölü'nün eşsiz manzarasını izlemek ve şifalı olduğuna inanılan tuzlu suda çıplak ayakla yürüyebilmek için Şereflikoçhisar yakınlarında Tuz Gölü'nü ziyaret ediyor. 7'den 70'e her yaştan ziyaretçinin geldiği Tuz Gölü sahil manzaralarının da yerini aratmıyor. Küçük çocuklar tuzlu suda oyunlar oynarken, gençler muhteşem doğasıyla Tuz Gölü'nde fotoğraflar çektiriyor.

Tuz toplayıp eve götürüyorlar

Yaşlı insanlar ise genellikle ayak hastalıklarını iyi geldiği söylenilen tuzlu suda ayaklarına ve vücutlarına tuz ile masaj yapıyor. Bazı ziyaretçiler ise yanlarında getirdikleri kap veya poşetlerle tuz toplayarak evlerine götürüyor. Tuz Gölü'nden tuz toplayan Süleyman Yıldırım (42), tuzun şifa olduğunu belirterek, "Topladığımız tuzları eve götürüyoruz. Bu tuz şifadır. Romatizmaya şifa, ayaklara şifa, şifadır bu. Ben faydasını gördüm. Ayağımda kaşıntılar oluyordu, mantar falan oluyordu, 2-3 sefer geldim, geçti bu. Tuz Gölü şifadır" dedi.

Tuz Gölü ziyaretçisi Nuray Aygündüz (37) de Tuz Gölü'ne ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini belirterek, "Çocukların da çok hoşuna gitti. Aslında onlar için durduk. Ben yararlı olacağını düşünüyorum. Elektriği aldığını da düşünüyorum. Egzamaya, cilde, kırışıklıklara iyi geldiğini, yaşlanmayı geciktirdiğini düşünüyorum. Bundan dolayı memnunum ve hoşuma gitti. Çok doğal olduğunu düşünüyorum, farklı bir ortam. Sürekli AVM'lerde geziyoruz. Doğal bir ortama gelmek güzel" diye konuştu.

17 yaşındaki Zeynep Eroğlu ise ikinci kez İstanbul'dan geldiğini belirterek "Yararlı olduğunu duyduk o yüzden geliyoruz. Hem de görsel açıdan güzel o yüzden geldik" şeklinde konuştu. Bülent Gürbüz (45) ise "Her sene geliyoruz buraya. Yani şifasını bulduğum için geliyorum. Ayaklarımda mantar vardı. Şu anda düzeldiğini gördüğüm için geliyorum. Birçok hastalığa da egzama, sedef, ayak mantarı gibi hastalıklara iyi geldiğini kendimde birebir gördüm. Herkesin gelmesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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