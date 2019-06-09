Ankara'dan bir boğulma haberi daha!
|09 Haziran 2019 21:28
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Etimesgut ilçesinde bir esnaf, etkili sağanak nedeniyle iş yerinin deposuna dolan suda boğuldu
Alınan bilgiye göre, Piyade Mahallesi'nde esnaflık yapan Metin Altınışık (54), dükkanını su basması üzerine elektriği kesmek için depoya indi.
Bu sırada deponun duvarının yağmur suyunun baskısıyla çökmesi üzerine sıkışan Altınışık, depoda biriken suda boğuldu.
Altınışık'ın cesedi, olay yerine gelen AFAD, Ankara Büyükşehir ve Etimesgut belediyeleri ekiplerinin 4 saat süren çalışmaları sonucunda depodan çıkarıldı.
Piyade Mahallesi Muhtarı Yakup Dinç, Metin Altınışık'ın uzun yıllardır mahallede esnaf olduğunu, yaşanan talihsiz olay nedeniyle hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduklarını söyledi.
Aniden bastıran yağış nedeniyle mahallenin sular altında kaldığını anlatan Dinç, ekiplerin olay yerine kısa sürede intikal etmelerine rağmen Altınışık'ın kurtarılamadığını kaydetti.
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