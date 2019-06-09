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Magandalık yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi

Trafikte tehlikeli yolculuk yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi
 09 Haziran 2019 21:33
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Magandalık yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, motosikleti ile seyir halinde iken trafiği tehlikeye sokan sürücüye ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük-Bartın Karayolu Akçasu mevkiinde F.B. isimli şahıs motosikletinin üzerine yatarak tehlikeli yolculuk gerçekleştirdi.

Ayrıca hızlı ve kontrolsüz şerit değiştiren motosiklet sürücüsünün trafiği tehlikeye düşüren hareketleri arkadan gelen otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Bölge trafik ve Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrası yakalanan motosiklet sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Sürücü F.B'ye bin 561 TL para ve puan cezası kesilirken, aday sürücü olduğu ortaya çıktı ve ehliyeti iptal edildi.
İhlas Haber Ajansı
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