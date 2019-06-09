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Bartın'da cinsel istismar iddiasına tutuklama

Bartın'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
 09 Haziran 2019 21:38
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Bartın'da cinsel istismar iddiasına tutuklama

Bartın'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki E.N.K, Ö.Ç'nin (21) tehdit ve şantaj yoluyla kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürerek, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne sığındı.

Bunun üzerine Ö.Ç, Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.Ç, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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