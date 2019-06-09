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İpek böceği yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Batman'ın Sason ilçesinde, ipek böcekçiliği yetiştiriciliği her yıl artarak yaygınlaşıyor.
 09 Haziran 2019 21:48
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İpek böceği yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Batman'ın Sason ilçesinde, ipek böcekçiliği yetiştiriciliği her yıl artarak yaygınlaşıyor.

Sason'da 8 yıl önce üç aile ile başlayan ipek böceği yetiştiriciliği, ilçede birçok ailelerin geçim kaynağı haline gelmeye başladı. Devlet tarafından desteklenince şuan 140 ailenin geçimini sağladığı ipek böcekçiliği yetiştiriciliği ilçede her geçen gün yaygınlaşmaya devam ediyor.

Sason'a bağlı Karşıyaka ve Dereköy köyünde ipek böceği yetiştiriciliği ile uğraşan vatandaşlar, kozanın veriminden oldukça memnun. Daha önce bölge köylerinde yaşayan vatandaşların tütün ekimi ile uğraştığını ardından da tarım ürünlerine yöneldiklerini belirten Batman Koza Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Zülküf Aktaş, besim evlerinin artırılmasıyla ipek böceği yetiştiriciliğinin tüm kentte yaygınlaştığını söyledi. Aktaş, "İlçemizde 8 yıl önce deneme amaçlı 3 aile ile yetiştirmeye başladığımız ipek böceğini her geçen yıl artırarak ilçe geneline yaymaya devam ediyoruz. İpek böceği yetiştiriciliğinde en önemli faktör sağlıklı yetiştirme alanları ve besim evlerinin bulunduğu köylerde yeterli dut ağacının bulunmasıdır. İpek böceği yetiştiriciliği çok karlı bir iş, kısa bir sürede sağlıklı bir alanda ipek böceği yetiştiren bir aile, 40 günde 10 bin lira kazanabilir. İlçemizde kazançlı olduğunu gören vatandaşlar bu işe yöneldi. Önümüzdeki yıllarda ipek böceği yetiştiriciliğini daha da yaygınlaştırarak ilçemizi koza merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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