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'Binali Bey, İstanbul'da güzel hizmetler verecek'

-Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: -"Binali Bey, tecrübeli, deneyimli, gönül adamıdır. Siyasetçi demiyorum, gönül adamı diyorum. İstanbul'da güzel hizmetler verecek"
 09 Haziran 2019 22:00
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'Binali Bey, İstanbul'da güzel hizmetler verecek'

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin, "Binali Bey, tecrübeli, deneyimli, gönül adamıdır. Siyasetçi demiyorum, gönül adamı diyorum. İstanbul'da güzel hizmetler verecek." dedi.

Beykoz'da Erzurum Hınıs ve Tekmanlılar Derneği'nde vatandaşlarla buluşan Mehmet Sekmen, hemşehrileriyle hasret gidermek ve bayramlaşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Hemşehrilerinin vatanına, milletine bağlı, misafirperver insanlar olduklarını dile getiren Sekmen, "Bugün de bayram sonrası hasret gidererek, bayramlaştık. Erzurum'da neler yaptığımızı ve neler yapacağımızı anlatıyor, onların burada rahat etmeleri için neler yapabileceğimizi konuşuyoruz." ifadesini kullandı.

Sekmen, Erzurumluların büyük oranda kendilerine destek verdiğini, 23 Haziran seçimlerinde de İstanbul'da AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek vereceklerinden emin olduklarını vurguladı.

Hemşehrilerini sık sık ziyaret ederek taleplerini dinleyeceklerini belirten Sekmen, "Üstümüze düşen ne varsa yapacağız. Biz burada duran şu sandalyelerin emanet olduğunu biliyoruz. Gelip geçiciyiz, birisi 'Allah razı olsun' derse o bize yeterlidir. Erzurum'a sizi davet ediyorum. Erzurum'a geldiğiniz zaman bir kapıyı çalın, Tanrı misafiri olduğunuzu söyleyin. Hemen sizi buyur ederler. Taksiye bin, ücret almazlar. Böyle bir anlayışla devam ediyoruz. Yemek yedirmeden, çay içirmeden, seni yola vermezler. Kardeşlerimizle el ele vereceğiz, mutlulukları için gerekeni yapacağız." diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Alevi, Kürt, Sünni ayrıştırması yapmadıklarının da altını çizerek şunları söyledi:

"Bizim Alevi kardeşlerimiz de var. Onlarla da bir araya geliyoruz. Bizim için bir ayrımı yoktur. Beraber mutlu olup, ağlayacağız. Ben 23 Haziran seçimlerinin iyi bir seçim olacağı kanaatindeyim. Binali Bey, tecrübeli, deneyimli, gönül adamıdır. Siyasetçi demiyorum, gönül adamı diyorum. Kimseyi kırmayan, dinleyen bir insandır. Her zaman böyle bir adam bulunmaz. Onun için İstanbul'da güzel hizmetler verecek."
Anadolu Ajansı
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