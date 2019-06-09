Ankara Valiliği acı haberi duyurdu
|09 Haziran 2019 22:06
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Ankara Valiliği'nden Sağanak Yağışlar Sonucunda Meydana Gelen Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Vatandaşlara İlişkin Açıklama
09.06.2019 tarihinde öğle saatlerinden sonra ilimiz genelinde başlayan sağanak yağışlar sonucunda Çankaya ilçesinde taşkın suya kapılma nedeniyle A. Arslan, Etimesgut ilçesinde işyerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılma nedeniyle M. Altınışık ve konutuna dolan suyun yolaçtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi nedeniyle M. Önder isimli vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmiştir.
Ayrıca Polatlı İlçemizde de bir kısım ekili alanlar su baskınına maruz kalmıştır.
AFAD, DSİ, Belediyeler başta olmak üzere sorumlu tüm birimler yağışların başladığı andan itibaren kendi sorumluluk alanlarında müdahale ve hasar tespitine yönelik gerekli çalışmaları yoğun bir gayretle sürdürmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
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