Polis memuru nöbet tutarken mide kanaması geçirdi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis memuru, nöbet tutarken geçirdiği mide kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı.
|09 Haziran 2019 22:30
|Yazdır
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis memuru, nöbet tutarken geçirdiği mide kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yiğit Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru 53 yaşındaki G.Ö., dün gündüz saatlerinde Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde nöbet tuttuğu sırada rahatsızlandı. Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru G.Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından Süleymanpaşa'ya sevk edildi.
Mide kanaması geçirdiği öğrenilen polis memurunun iyileştiği ve taburcu edileceği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yolcu otobüsleri kazaya karıştı: 20 yaralı
09 Haziran 2019 22:36
|Çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor
09 Haziran 2019 21:13
|'Göbeklitepe Yılı' Şanlıurfa'ya bereket getirdi
09 Haziran 2019 21:03
|25 yıllık Peribacası kafe
09 Haziran 2019 19:13
|Sıcaktan bunalanlar Muradiye Şelalesi'nde serinliyor
09 Haziran 2019 18:58
|Bu mahallede kimse cep telefonu taşımıyor
09 Haziran 2019 17:50
|Gito Yaylası sakinleri çöplerden şikayetçi
09 Haziran 2019 17:41
|Ankara'da sağanak hayatı felç etti
09 Haziran 2019 17:31
|Uyarılar işe yaradı, çöp yığınları oluşmadı
09 Haziran 2019 16:50
|'Yeryüzü cenneti' Nemrut'a turist akını
09 Haziran 2019 16:30