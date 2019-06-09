Yolcu otobüsleri kazaya karıştı: 20 yaralı
Adana'da yolcu otobüslerinin karıştığı zincirleme kaza: 20 yaralı
|09 Haziran 2019 22:36
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Adana'da otoyolda 2 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 20 kişi yaralandı.
Olay, Tarsus- Adana- Gaziantep otoyolunun Mersin istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyol içerisinde 27 YH 542 plakalı yolcu otobüs, 34 H 2903 plakalı otomobil, 68 DE 322 plakalı otomobil ile 34 BK 6815 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen itfaiye cankur ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak ambulansa bindirdi. Yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili çalışmalar devam ediyor, otoyol ise geçici olarak trafiğe kapatıldı.
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