Altun'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı
|09 Haziran 2019 22:42
|Yazdır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edilişinin ikinci yılı nedeniyle, "Çok değil, bundan 2 yıl önce, gencecik bir öğretmen, henüz görevinin sekizinci ayında hain terör örgütü PKK tarafından katledildi. PKK'ya, onun iş birlikçi ve hamilerine bu ülkede yaşama hakkı tanımayacağız." ifadesini kullandı.
Altun, Twitter hesabından, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce bugün PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için paylaşımda bulundu.
Altun, paylaşımında, "Çok değil, bundan 2 yıl önce, gencecik bir öğretmen, henüz görevinin sekizinci ayında hain terör örgütü PKK tarafından katledildi. PKK'ya, onun iş birlikçi ve hamilerine bu ülkede yaşama hakkı tanımayacağız. Aybüke Yalçın'ı unutmadık, unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.
Çok değil, bundan 2 yıl önce, gencecik bir öğretmen, henüz görevinin sekizinci ayında hain terör örgütü PKK tarafından katledildi.Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 9 Haziran 2019
PKK'ya, onun işbirlikçi ve hamilerine bu ülkede yaşama hakkı tanımayacağız.#AybükeYalçın'ı unutmadık, unutmayacağız. pic.twitter.com/1qFhyk8qO3
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|10 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
10 Haziran 2019 00:05
|Ankara Valiliği acı haberi duyurdu
09 Haziran 2019 22:06
|'Binali Bey, İstanbul'da güzel hizmetler verecek'
09 Haziran 2019 22:00
|İmamoğlu'ndan VIP ve özel uçak açıklaması
09 Haziran 2019 20:43
|Afrin'de şehitlerin kanı yerde kalmadı
09 Haziran 2019 20:23
|Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması
09 Haziran 2019 20:08
|Bakan Selçuk'dan şehit Aybüke Yalçın paylaşımı
09 Haziran 2019 20:00
|CHP İl Başkanı'nın acı günü
09 Haziran 2019 19:18
|Koç'un açıklamasına Bakan Soylu'dan yanıt
09 Haziran 2019 19:03
|TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
09 Haziran 2019 18:43