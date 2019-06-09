Kahramanmaraş'ta kaçak keklik avına ceza
|09 Haziran 2019 22:48
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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kaçak keklik avı yaptığı iddia edilen bir kişiye 1 bin 800 lira ceza uygulandı.
Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı-Nurhak kara yolu Kullar Mahallesi yol ayrımında yaptıkları uygulamada E.A. (45) yönetimindeki 63 YC 351 plakalı kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada kaçak avlandığı tespit edilen 3 keklik ele geçirildi.
Ekipler tarafından araç sürücüsüne kaçak keklik avcılığı yaptığı gerekçesiyle 1 bin 800 lira ceza para cezası verildi.
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