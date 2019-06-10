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10 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları

 10 Haziran 2019 00:05
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10 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile bir araya gelecek.

(TBMM/11.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılacak, konferansın yüksek düzeyli oturumunda katılımcılara hitap edecek.

- Konferansa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrük Selçuk da katılacak.

(Cenevre)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa Hali'nde esnafla bir araya gelecek, Eminönü'nde "İstanbul Yolcu Taşıyan Deniz Dolmuş Nakil Vasıtaları Odası Buluşması"na katılacak, Küçükçekmece'de muhtarlarla buluşacak, esnaf ziyareti yapacak.

- Bakan Soylu ayrıca, Karadenizliler Derneği'ne ziyarette bulunacak, Bağcılar'da Trabzonlular Derneği 7 Bölge 7 Renk Festivali'ne iştirak edecek.

(İstanbul/04.30/10.00/13.00/16.30/18.30/21.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara HiltonSA'da düzenlenecek Yunus Emre Enstitüsü Müdürler Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 5. Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri Fuarı" programına katılacak.

(Ankara/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76'sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün faaliyetleri çerçevesinde siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 210 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)
Anadolu Ajansı
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