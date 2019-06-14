Genel Müdürlükten, İYEP görevi alanlara ek puan verilmesi için uygun görüş

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet puanları" başlıklı 40 maddesindeki; "(1) Bir yıllık çalışmaları karşılığında olmak üzere, aday öğretmenlerden/öğretmenlerden: (5) Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir." hükümlerine göre ek puan verilmektedir.

Bir sendika tarafından İlkokullarda Yetiştirme Programında (İYEP) görev alan yönetici öğretmenlere de fiilen görev yapılan her ay için 0,5 ek hizmet puanı verilmesi talebi Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce uygun görülerek Personel Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir.

İşte o yazı;

İlkokullarda Yetiştirme Programında (İYEP) görev alanlara ek puan verilmesi için yönetmelik değişikliği gerekiyor. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet puanları" başlıklı 40 maddesindeki ilgili kısma "İlkokullarda Yetiştirme Programında (İYEP)" ibaresin eklenmesi gerekiyor.

Ahmet KANDEMİR