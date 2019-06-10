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PKK'nın üstü çizildi

TSK, MİT ve Emniyet arazide PKK'ya göz açtırmazken, örgütün elebaşları nokta atışlarla etkisiz hale getiriliyor. İçişleri Bakanlığı'nın 'arananlar listesi'ndeki öldürülen 226 teröristten 213'ü PKK'lı. Teröristlerin yerinin tespit edilmesine yardım eden vatandaşlara şimdiye kadar 30 milyon liralık ödeme yapıldı.
 10 Haziran 2019 06:11
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PKK'nın üstü çizildi

Türkiye siyasi ve ekonomik saldırılarla mücadele ederken, terör örgütlerine de göz açtırtmıyor. Güvenlik güçlerinin son dönemlerde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, bunların arasında başına ödül konulanlar da bulunuyor.

226'YA YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu operasyonlarla, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için hazırlanan 'Ödül Yönetmeliği'nin çıktığı 31 Ağustos 2015'ten bugüne kadar "arananlar listesi'nde yer alan 226 terörist etkisiz hale getirildi. Bu sayı 2019'un başlarında 203, 2018 Şubat'ta ise 165 olarak belirtildi.

213'Ü PKK'DAN ARANIYORDU

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 213'ünün terör örgütü PKK mensubu olduğu ifade edildi. İçişleri Bakanlığı son olarak 3 Haziran'da Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğunu duyurdu.

DHKP-C VE MLKP'Lİ DE VAR

Yine geçtiğimiz günlerde, gri kategoride yer alan sözde Doğu Cephe İl Merkez Gücü YJA-STAR sorumlusu Berfin Ararat kod adlı Mihriban Durmaz ile turuncu kategoride yer alan sözde Şeyhömer Dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Maral isimli teröristler etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen diğer teröristlerin ise DHKP-C (6), DEAŞ (3), MLKP (2), TKP/ML ve MKP üyesi olduğu anlaşıldı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle 'arananlar listesi' de güncelleniyor. Buna göre, şu anda 342'si FETÖ'den, 648'i PKK'dan olmak üzere terörden arananların sayısı bin 182. Listenin 4 milyon lira ödülle aranan teröristlerin bulunduğu 'kırmızı' kategorisinde, 97'si PKK, 41'i FETÖ olmak üzere 183 isim yer alıyor. Kırmızı kategoride FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile darbeciler de bulunuyor. 1,5 milyon lira ile arananların bulunduğu 'mavi' kategoride 104 terörist bulunuyor. Bunların 34 PKK, 23 de FETÖ mensubu.

GRİ LİSTEDE 666 TERÖRİST

Öte yandan, 1 milyon liralık 'yeşil' kategoride 78 (FETÖ 17, PKK 32), 600 bin liralık 'turuncu' kategoride ise 156 (FETÖ 48, PKK 83) aranan terörist bulunuyor. En fazla aranan teröristlerin yer aldığı kategori ise 300 bin liralık ödülle 'gri' kategori oldu. Buna göre, 213'ü FETÖ, 402'si PKK olmak üzere toplam 666 terörist 'gri' kategoride yer alıyor.

  • Ödül 164 milyon lira
  • Etkisiz hale getirilen 226 teröristin başına konulan toplam ödülün miktarı ise 164,6 milyon TL'ydi. Buna göre, 226 teröristten 15'i kırmızı (ödül 60 milyon) 13'ü mavi (ödül 19,5 milyon TL), 26'sı yeşil (ödül 26 milyon TL), 25'i turuncu (ödül 15 milyon TL) ve 147'si ise gri (ödül 44,1 milyon TL) listede yer alıyordu. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yardım eden vatandaşlara yaklaşık 30 milyon TL ödeme yapıldığı belirtiliyor.

Osman Özgan

Yeni Şafak
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