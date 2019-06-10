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Etik ilkelerle kamu yönetimi projesi

Etik ilkelere uygun iyi bir kamu yönetimi için gerekli kanuni altyapının oluşturulması maksadıyla altı başlıkta projenin hayata geçirilmesi planlanıyor
 10 Haziran 2019 06:54
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Etik ilkelerle kamu yönetimi projesi

Etik Kurulu tarafından başlatılan "Mahalli yönetimlerde etik farkındalığın arttırılması projesi" kapsamında "Etik elçileri" yetiştirilecek. Etik Kurulu "Yerel yönetimlerde etik farkındalığın artırılması projesi" kapsamında önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Etik ilkelere uygun iyi bir kamu yönetimi için gerekli yasal altyapının oluşturulması ve farkındalığın artırılması için altı başlıkta projenin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda hedefler şu şekilde sıralandı:

FARKINDALIK OLUŞTURULACAK

¥ Vatandaşların ilk elden kamu hizmeti aldığı mahalli yönetimlerde etik kültürü güçlendirilecek.

¥ Mahalli yönetimlerde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerine yönelik etik davranış kurulları oluşturulacak.

¥ Valilikler, büyükşehir belediyeleri ve belediyelerde çalışanlar başta olmak üzere bu makamlarda hizmet alan vatandaşlarda etik farkındalığı oluşturulacak.

¥ Mahalli yönetimlerle ilgili kanunların taranıp etik ihlallere sebep olan yasal boşluklar belirlenerek bunlara yönelik ikincil mevzuat teklifleri hazırlanacak.

¥ Etik standartların uygulanmasına yönelik olarak yapılan düzenleme, oluşturulan mekanizma ve veri tabanlarının izlenmesini sağlayan stratejiler belirlenecek.

¥ Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, valilikler, STK'lar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi birçok kuruluş bir araya getirilerek, etik farkındalık konusunda sinerji oluşturulacak.

SESSİZLERİN SESİ OLACAK

Öte yandan proje ile yerel yönetimlerde etik kültürünün yaygınlaşması ve yerleşmesi amacıyla 'Etik eğiticiler' yetiştirilecek. Sivil Toplum Kuruluşları gönüllülerine etik eğitimleri verilecek. Eğitimlerle oluşturulan 'Etik elçileri', mahalli yönetimlerdeki hizmet alanlarının sivil izleyicileri olarak görev yapacak. Bu elçiler bulundukları yerlerde etik dışı davranış ve uygulamaları tespit edecek. Bu şekilde 'sessizlerin sesi' olacağı belirtiliyor.

EĞİTİMLER 81 ŞEHİRDE

Avrupa Birliği desteği ile gerçekleştirilen projenin açılış toplantısı 24 Nisan'da gerçekleştirildi. 2021'e kadar devam edecek proje ilk olarak 52 ilde hayata geçirilecek. Proje kapsamında Türkiye'nin farklı illerinde 13 çalıştay yapılacak. Bu çalıştaylara 52 ilden proje temsilcileri katılacak. Bu eğitimler 81 ile yayılacak şekilde yaygınlaştırılacak.

Damla Peker

Türkiye
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