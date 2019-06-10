TBMM'den yeni askerlik mesaisi
Meclis'te bu hafta gündemin ilk sırasında yeni askerlik sistemine ilişkin teklif bulunuyor
|10 Haziran 2019 07:45
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Genel Kurul, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan söz konusu kanun teklifini görüşmek üzere yarın toplanacak.
Teklife göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve altı ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek.
Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca beş seneye kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.
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