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A Milli takıma İzlanda'da saygısızlık

Konya'dan özel uçakla İzlanda'nın Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında yaklaşık 3 saat pasaport kontrolünde bekletildi. İzlandalı bir şahıs, kaptan Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı.
 10 Haziran 2019 09:20
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A Milli takıma İzlanda'da saygısızlık

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile 11 Haziran Salı günü yapacağı maç için bu ülkeye geldi.

Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saatten fazla süreyle pasaport kontrolünde bekletildi.

Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi.

Milli futbolcular Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, havalimanı çıkışında yaşananlara tepki gösterdi.

"YAPTIKLARI SAYGISIZLIK, TERBİYESİZLİK"

Burak Yılmaz, "Yaptıkları saygısızlık, terbiyesizlik. Üç saattir orada bekliyoruz. Herkesin çantasını aldılar, herkesin kremlerini aldılar, çantasını alıyorlar. Tekrar tekrar geçiyorlar, biz 6,5 saat uçtuk, 3 saattir de bekliyoruz. Hatta bazı arkadaşlarımız hala gelemedi. Çıkabilen geliyor işte" ifadelerini kullandı.

BELÖZOĞLU'NA TUVALET FIRÇASI UZATILDI

Kaptan Emre Belözoğlu da "Ben bir şey söylemek istemiyorum. Bizim ülkemize kurban olsunlar. Gereğini açıklarlar. Ne yazık ki evet, indiğimizden itibaren içeride gereksiz fazla arama yapıldı." diye konuştu.

Öte yandan İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı. Söz konusu taraftar, daha sonra gözden kayboldu.

Ay-yıldızlı ekip, havalimanındaki uzun bekleyişin ardından otobüsle başkent Reykjavik'e geçerek kamp yaptığı otele yerleşti.

A Milli Takım, maçın yapılacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Antrenman öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenleyecek
NTV
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