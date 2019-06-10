'Milli Takımımızın maruz kaldığı muamele kabul edilemez'
|10 Haziran 2019 07:56
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Bakan Çavuşoğlu, A Milli Takım'ın İzlanda Havalimanı'nda saatlerce bekletilmesine sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, 'Milli Takımımızın İzlanda Havalimanı'nda maruz kaldığı muamele kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takımının 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yarın yapacağı maç için bu ülkeye gelişinde havaalanında maruz kaldığı muamelenin diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." dedi.
Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takımının İzlanda'da havaalanında pasaport kontrolünde bekletilmesi ve detaylı aranmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Mevlüt Çavuşoğlu, "Milli takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yarın yapacağı maç için gece saatlerinde bu ülkeye geldi.
Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi.
Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi.
Öte yandan AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milli takımımıza İzlanda Havaalanı'nda yapılan saygısız muamele, İzlanda makamlarının doğrudan sorumluluğundadır, kınıyoruz."
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