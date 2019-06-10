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PKK'lılar artık dağda da barınamıyor

Türk istihbaratının raporunda bir dönem teröristlerin yuvası olarak anılan dağlarda PKK'lı hainlerin 9-25 aydan daha fazla kalamayarak operasyonlarda öldürüldükleri ortaya çıktı
 10 Haziran 2019 08:11
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PKK'lılar artık dağda da barınamıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri son yıllarda yaptığı başarılı operasyonlarla örgüte ağır darbe vurdu. İstihbarat birimlerince kurulan 12 kişilik özel ekip 10 yılda yaptıkları arşiv çalışmasında Mehmetçiğin son 2 yılda PKK'lı teröristlerin dağ ömrünü kısalttığını ortaya koydu. Kitapçık haline getirilecek olan çalışmada son 2 yılda etkisiz hale getirilen teröristlerin yüzde 80'inin dağdaki ömrünün kısalarak 9-25 ay arasına kadar düştüğü belirlendi. Son yıllarda sağlanan bu başarıda terörle mücadelede İHA-SİHA ve milli silahların kullanılmış olmasına dikkat çekildi.

Güvenlik güçlerinin son yıllarda PKK terör örgütüne karşı yürüttüğü operasyonlar sonucunda aralarında örgütün sözde lider kadrolarının da bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı Hava Aracı'nın (SİHA) da desteğiyle son bir ayda aralarında terörden arananlar listesinde Mavi kategoride 3, Turuncu kategoride 4, Gri kategoride 9 olmak üzere 141 terörist etkisiz hale getirildi. Son 3 yılda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 15 bin 647'yi buldu.

SIRRIBERK ARSLAN

Sabah
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