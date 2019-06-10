Ayaksız kolsuz yaşarız ama o teröristleri yaşatmayız

Bingöl Kiğı'de 6 Temmuz 2017'de PKK operasyonu sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki bacağını kaybederek gazi olan Astsubay Üst çavuş Recep Cücük (28) önceki gün evlendi. SABAH, Kahramanmaraş'ta yapılan düğünle dünya evine giren Gazi'nin mutluluğunu paylaştı. Terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek için 6 Temmuz 2017'de Bingöl'ün Kiğı ilçesi Yayladere bölgesinde düzenlenen operasyonda, daha önceden teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada Jandarma Astsubay Üst- çavuş Recep Cücük ağır yaralandı. Yaralı astsubay Cücük, iki bacağını kaybetti. Gazinin nişanlısı Zeynep Sağır bir an olsun onu yalnız bırakmadı. Tedavisi tamamlanan ve protez bacaklarla yaşamını sürdüren gazinin hastaneden çıkmasıyla birlikte nişanlı çift evlilik hazırlıklarına başladı. Recep Cücük ve nişanlısı Zeynep Sağır geçen 24 Ekim'de nikah masasına oturdu. Dönemin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Erkoç tarafından nikahları kıyılan Recep- Zeynep çiftini o mutlu günlerinde aileleri, eş ve dostları yalnız bırakmadı.

MEHMETÇİĞİN BAŞARISI BİZE MERHEM

Recep -Zeynep Cücük çiftinin önceki akşam Göksun ilçesi Taşoluk mahallesindeki düğün merasimine Jandarma komutanı, ilçe Emniyet Müdürü Mustafa Oktay ve Göksun Belediye Başkanı Coşkun Aydın ve çiftin yakınları katıldı. SABAH'a konuşan gazi astsubay, "Bu vatan için değil bacaklarımı canımı bile feda etsem azdır. Ayaksız yaşanır ama vatansız asla. Bebek katili teröristler bu topraklarda yaşayamayacaklar. Her karışı şehit kanıyla sulanmış bu kutsal vatan toprakları bebek katili teröristlere yurt olmadı, olamaz. Bacağımı kaybettiğime değil dağlardan terörle mücadeleden uzak kalacağım, hainlerle mücadele edemeyeceğim için üzülüyorum. Vatan hainleri üst düzey yöneticiler de dahil artık bu topraklarda barınamaz hale gelmiştir. Mehmetçiğin bu başarısı şehit ailelerinin ve biz gazilerin acılarını dindiriyor. Güvenlik güçlerimiz başarıları yaralarımıza merhem, acılarımıza ilaç oluyor" dedi.

ÇOK GURURLU VE MUTLUYUM

Gazi'nin eşi Zeynep Cücük "Nişanlıyken Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir mensubunun nişanlısı olmakla seviniyordum. Şimdi bir gazi ile evlenmekle çok daha gururlu ve mutluyum. Bir ömür boyu da bu mutluluğumuz devam edecek inşallah" dedi.

SIRRIBERK ARSLAN