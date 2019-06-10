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İndirim uzadı pazar canlandı

ÖTV ve KDV indirimlerinin haziran sonuna uzatılmasıyla ilk çeyrekte satışlar %30 yükseldi. Beyaz eşyada daralma durdu, mobilya ve küçük ev aletlerinde ciro arttı. 2. çeyrekte de %30 ciro artışı bekleniyor
 10 Haziran 2019 08:45
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İndirim uzadı pazar canlandı

Geçen yıl kasımda başlayan mobilya, beyaz eşya ve züccaciyedeki ÖTV ve KDV indirimlerinin süresinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 30 Haziran'a uzatılması esnafa can suyu oldu. Mobilya sektöründe küçülme durdu, cirolar arttı. Düğün sezonunun da başlamasıyla züccaciye ve beyaz eşyada iç pazar hareketlendi. Sektör temsilcileri mobilya, züccaciye ve beyaz eşya sektörlerinde vergi uzatımının satışları yüzde 30 artıracağını belirtiyor.

MOBİLYADA SATIŞLAR % 30 ARTTI

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, KDV indiriminin bahar döneminde sektörü hareketlendirdiğini, ilk indirimde satışlarda geçen yıla oranla yüzde 10'luk artış yaşandığını, 30 Haziran'a kadarki süreç için de yüzde 30'luk bir artış beklediklerini kaydetti. KDV'nin yüzde 8 olduğu dönemlerde kayıtdışılığın azaldığını, iç pazarda hareketlilik yaşandığını ve istihdamın arttığını dile getiren Mobilya Sanayi İşadamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan ise "Şu anda KDV indirimi ve enflasyonla topyekün mücadele kapsamında yüzde 20 indirim mevcut. KDV indirimi, 2018'in son çeyreğinden itibaren yaşanan küçülmeyi durdurdu. Yoksa bu sene satışlarımız, 2017'nin çok gerisinde kalabilirdi" açıklaması yaptı.

KÜÇÜK EV ALETİNDE CİRO 1.5 MİLYAR

Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz ise, indirimlerin düğün sezonunun içerisinde yer almasının iç pazara canlılık getirdiğini, ÖTV'nin sıfırlanmasıyla küçük elektrikli ev aletleri satışlarında yaklaşık yüzde 25'lik bir artış söz konusu olduğunu söyledi. Öksüz, yılın ilk çeyreğinde cironun 1.5 milyar lirayı yakaladığını ilk yarıda da indirimler devam ettiği için satışlarda ilk çeyreğe benzer artış beklediklerini ifade etti. Yılın ilk çeyreğinde küçük ev aletleri sektörünün cirosu da yüzde 16 büyüyerek 1.4 milyar liraya ulaştı.

DÜĞÜN VE YAZLIK EV HAZİRANA DOPİNG YAPACAK

Sektör dinamiklerini en iyi yansıtan perakende zincirlerinden olan teknoloji marketi Teknosa'nın Genel Müdürü Bülent Gürcan, ÖTV ve KDV indiriminin beyaz eşya satışlarına önemli oranda pozitif etkisi olduğunu söyledi. "Tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, 2019'un ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.5'lik bir büyüme performansı ile 14.2 milyar TL ciro elde etti. 2019 ilk çeyreğinde büyümeye en yüksek katkı çift haneli oranlar ile beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden geldi. Beyaz eşya, ciroda geçen yıl ilk çeyreğe göre yüzde 35 civarında büyüdü" diyen Gürcan, Teknosa'da beyaz eşya için yapılan mağaza yatırımları ve ÖTV indiriminin etkisiyle pazarın çok üzerinde bir büyüme performansı yakaladıklarını söyledi. Büyük beyaz eşya satış artışına en önemli katkının, kurutma ve çamaşır makinelerinden geldiğini vurgulayan Gürcan, şunları anlattı: "Pazarda beyaz eşya satışının toplam satış içindeki payı 4.8 puan artarak yüzde 20.8'den yüzde 26.3'e yükseldi. Ramazan ve bayramın ardından yeniden hızlanacak düğün alışverişleri ve yazlık ev ihtiyaçları, haziran ayına da doping etkisi yapacak."

BEYAZ EŞYADA 400 MOBİLYADA 10 BİN LİRA İNDİRİM

ÖTV indirimi buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın gibi birçok üründe, ürün başına 130 ila 400 lira arasında indirim anlamına geliyor. İndirim sayesinde yatak odası takımlarında 1.000 ile 3.000 TL arasında avantaj söz konusu. Düğün gruplarında indirim 10 bin TL'ye kadar çıkıyor.

HAZİRAN SONUNA UZATILMIŞTI

Ekonomıyı canlandırmak için çeşitli sektörlerde uygulanan vergi indirimlerinin süresi 31 Mart'ta dolmuştu. Ancak hem piyasayı rahatlatmak hem de kayıtdışının önüne geçmek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla vergi indirimleri 30 Haziran'a uzatılmıştı. Beyaz eşyada yüzde 6.7 oranındaki ÖTV sıfırlanırken, mobilyada KDV oranı yüzde 18'den 8'e indirildi.

SON DAKİKA ALİŞVERİŞ YAPIYORUZ

Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği Başkanı Ali Yıldız ise insanların son dakika alışverişlerini sevdiğini, KDV-ÖTV indiriminin uzatılması haberleriyle insanların alışverişlerini aylara yaydıklarını söyledi. "Martta ciddi satış yaptık. İndirimin uzatıldığı açıklanınca vatandaş da nasıl olsa haziran sonuna kadar sürüyor deyip rahat davrandı. Biz yine haziranın son 10 günü önemli bir satış bekliyoruz" diyen Yıldız, yaz nedeniyle klima ve derin dondurucu satışlarının artmasını beklediklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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