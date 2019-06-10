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Bakan Soylu açıkladı: 73 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "9 günlük bayram tatilinde 39 ilimizdeki 73 ölümlü trafik kazasında, 86 vatandaşımız hayatını kaybetti."
|10 Haziran 2019 08:48
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "9 günlük bayram tatilinde 39 ilimizdeki 73 ölümlü trafik kazasında, 86 vatandaşımız hayatını kaybetti."
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