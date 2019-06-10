1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmar barışında son günler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İmar Barışı için başvuru süresi yeniden uzatılmayacak.
 10 Haziran 2019 08:50
Yazdır
İmar barışında son günler

Türkiye'de 13 milyon kaçak ve iskansız yapıyı kapsayan İmar Barışı başvuruları için geri sayım başladı. İmar Barışı uygulamasından yararlanmak isteyenlerin 15 Haziran'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Yapı kayıt bedelleri ise 30 Haziran'a kadar yatırılabilecek. İmar Barışı, 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen imara uygun olamayan kaçak yapıları kapsıyor.

KONUTTA YÜZDE 3

Posta Gazetesi'nin haberine göre, İmar Barışı kapsamında verilecek Yapı Kayıt Belgesi için ödenmesi gereken bedel, yapının olduğu arsanın emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak hesaplanıyor. İmar barışı için yapı veya arsanın ada ve parsel bilgileri, daire sayısı, metrekaresi, yüzölçümü ile maliklerin kimlik bilgileri gerekiyor.

TOPLAM GELİR 18.4 MİLYAR LİRA

Haziran 2018 tarihinde başlatılan İmar Barışı uygulamasına şu ana kadar toplam 9.8 milyon başvuru geldi. Af kapsamında devlet kasasına giren toplam gelir ise 18 milyar 418 milyon 733 bin lira oldu. En çok başvuru yapılan il 1.7 milyon ile İstanbul olarak açıklandı. İstanbul'u 795 bin 934 ile İzmir, 452 bin 295 başvuru ile Ankara izledi.
Posta
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta kaçak keklik avına ceza
09 Haziran 2019 22:48		 Magandalık yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi
09 Haziran 2019 21:33
İşte Yunanlıların yaptığı yağmayı anlatan defter
09 Haziran 2019 20:53		 Evlenen çiftlerin gelin arabası belediyeden
09 Haziran 2019 20:28
Artvin, 'akılcı antibiyotik kullanımı'nda ilk sırada
09 Haziran 2019 18:53		 TOKİ'nin Sincan konut kurası yarın yapılacak
09 Haziran 2019 18:18
Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
09 Haziran 2019 16:57		 Bursa'dan Türkiye'ye örnek arıtma tesisi
09 Haziran 2019 16:46
Türkiye'nin yüzde 17'si korunan alan olacak
09 Haziran 2019 16:42		 Belgrad Ormanları'na atlı koruma ekibi
09 Haziran 2019 16:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:55 - TESK'ten 'ÖTV istisnasında süre uzatımı' talebi10:48 - Bayram tatilinde Bolu Dağı'ndan 710 bin araç geçti10:47 - 'Bitcoin bu ay 10 bin dolara yükselebilir'10:40 - Bilecik'teki orman yangını kontrol altına alındı10:37 - Yıldırım - İmamoğlu ortak yayını hakkında açıklama yapılacak10:26 - Rum Yönetimi'nden Fatih sondaj gemi personeline tutuklama kararı10:25 - Aile sağlığı merkezi kurşunlandı10:14 - İzlanda'ya nota verilecek10:09 - Bakanlık, Başasistanlık Sınav Tarihini Hala Açıklamadı10:08 - PKK'ya ait sığınak ve mühimmat depoları imha edildi
10:07 - Gram altın 249 lira seviyelerinde10:01 - Trafikteki tedbirler işe yaradı, can kaybı azaldı09:46 - AK Parti tabanı hükumetten ne istiyor?09:41 - Bakan Gül, ABD ziyareti kapsamında Washington'da temaslarda bulunacak09:39 - Etkisiz hale getirilen terörist Merasim Sokak katliamı faili çıktı09:33 - Dolar güne 5,83 TL'den başladı09:26 - İstanbul'daki darbe davalarında 360'ı ağırlaştırılmış 509 müebbet09:24 - Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve işçi izinlerini karşılaştırdık
Soylu, göçmenlere sınır dışı için 6 ay süre istedi
Parçalamak suretiyle 22/d'ye göre alım yapan amirin sorumluluğu
AK Parti tabanı hükumetten ne istiyor?
TBMM'de kıyasıya '1 dakika' yarışı
İşte İlköğretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemler
TBMM'den yeni askerlik mesaisi
ASELSAN mühendisi FETÖ itirafçısı oldu
A Milli takıma İzlanda'da saygısızlık
'Milli Takımımızın maruz kaldığı muamele kabul edilemez'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Aramızda uçurumlar 2
Spekülatif kurgu 1
eylül ve ekim aylarında enflasyon tek haneli olacak 3
bodrum 4
Türkiye Fransa maçı 3
milli takımımızın izlanda'ya alınmaması 1
Trader 1
tatil dönüşü işe adapte olmaya çalışmak 4
bungalov 5
emre belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatılması 2
SON İLANLAR
Niğde Altunhisar SYDV Personel Alım İlanı
Devrek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Gündoğmuş Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alım İlanı
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Bartın İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Antalya İl Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın İl Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam