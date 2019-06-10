Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi
Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi
|10 Haziran 2019 09:24
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Adana'da bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen şahsa linç girişimini polis önledi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bir şahıs kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Kız çocuğunun bağırmasıyla mahalleli toplanıp şahsı yakaladı. Bazı vatandaşlar da polise haber verdi. Kızgın kalabalık polis gelinceye kadar şahsı darp etmeye başladı. Vatandaş şahsı linç etmek isterken olay yerine gelen polis linç edilmek istenen kişiyi vatandaşların elinden aldı. Vatandaşların tekme ve tokatlarla darp ettiği zanlı, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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