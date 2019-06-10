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AK Parti tabanı hükumetten ne istiyor?

AK Parti Genel Merkezi, 81 il teşkilatı aracılığıyla araştırma yaptırdı. Araştırmada , acil çözüm olarak beklenilen hizmetler soruldu.
 10 Haziran 2019 09:46
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AK Parti tabanı hükumetten ne istiyor?

AK Parti kaynaklarına göre teşkilattan gelen taleplerden önde gelenlerin başlıcaları şunlar:

Atama bekleyen öğretmenler
Erken yaşta evlilikler
Evde yaşlı bakımında yaşanan sıkıntılar
Göreve iade kararlarına rağmen yaşanan FETÖ mağduriyetleri
Kadın cinayetleri
Kıdem tazminatı tartışmaları
Mülteci sorunu
Trafik ışıklarında dilenen çocuklar
Tefecilik ve kaçakçılı

Doğu'da yatırımlar ve iş imkanlarının oluşturulması

Arap turistlerin Karadeniz'de çok fazla gayrimenkul edinmeleri
Doğa turizmi yatırımlarının yetersizliği, hidroelektrik santralleri ve betonlaşma konusunda Karadeniz'de yaşanan sıkıntılar,
İstihdam
Cezaevlerindeki fiziksel şartların iyileştirilmesi
Evden uzaklaştırma cezasının yarattığı sıkıntılar
Engellilere sunulan hizmet yetersizlikleri
İŞ-KUR'da işe almada yaşanan haksızlıklar
İş kazalarının artması
Uyuşturucu tekelinin Güneydoğu'da kurduğu hakimiyet
Memurlar.Net
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