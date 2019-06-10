Trafikteki tedbirler işe yaradı, can kaybı azaldı

Son 10 yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61'lik artısa ragmen aynı donemdeki bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarında bir gune dusen can kaybının 20 duzeyinden, tedbirler sayesinde bu bayramda yüzde 51,5 azalarak 10 duzeyine indiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'nda vatandasların huzur ve guven icinde seyahat etmelerini saglamak, basta otobus kazaları ve kaza kara noktalarında can kayıplarını onlemek, kara yolu trafik akısını saglamak amacıyla önlem ve denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 31 Mayıs - 10 Haziran'daki 11 gunlük sürede trafigin yogunlasacagı merkezler basta olmak uzere ulke genelindeki guzergahlarda başta Süleyman Soylu ile ilgili bürokratlar olmak üzere yaklasık 185 bin trafik personeli, otobuslerde yolcu olarak denetim yapmak için merkezden/illerden gorevlendirilen 760 personel, tedbirleri gozden gecirmek ve yerinde denetlemek icin gorevlendirilen 66 polis basmufettisi/jandarma mufettisi ile 24 saat esasına gore önlemler alındı.

Ayrıca, cocukların aileleri uzerindeki yaptırım etkisi kullanılarak "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim: Hatalı Surucuye Kırmızı Duduk" ve "Dikkat Sizden Karne Bizden" kampanyaları ile farkındalık oluşturulmaya calısıldı.

- 73 ölümlü kazada 86 can kaybı

1-9 Haziran'daki 9 gunluk Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen 73 olumlu trafik kazasında 86 can kaybı oldu.

Son 10 yılda motorlu arac sayısındaki yüzde 61'lik artıs ve trafik yukune ragmen aynı donemdeki bayram tatillerinde bir gune dusen can kaybı 20 duzeyindeyken bu bayram tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 51,5 azalarak 10 duzeyine indi.

Geçen yılla mukayese edildiğinde ise yüzde 48,3 azalış oldu.

- 20 kaza kara noktasında bir olumlu trafik kazası

Tespit edilen ve tedbir alınan 18 ildeki 20 kaza kara noktasında sadece yayaya carpma seklinde bir olumlu trafik kazası oldu.

Şehirlerarası yolcu tasımacılıgı yapan otobuslerin olduğu olumlu trafik kazası ise meydana gelmedi.

- Kazaların çoğu yerleşim yerleri dışında

Bayram tatilindeki olumlu trafik kazaları analiz edildiginde kazaların yüzde 27,4'u yerlesim yeri icinde (20), yüzde 72,6'sı yerlesim yeri dısında (53), ölumlerin yüzde 26,7'si yerlesim yeri icinde (23) ve yüzde 73,3'u ise yerlesim yeri dısında (63) oldu.

Kazaların yüzde 91,8'i acık (67), yüzde 5,5'i yagmurlu (4), yüzde 2,7'si bulutlu (2) havada, ölumlerin yüzde 91,9'u acık (79), yüzde 4,7'si yagmurlu (4) ve yüzde 3,5'i bulutlu (3) havada yaşandı.

Kazaların yüzde 94,5'i kuru (69), yüzde 5,5'i ıslak/nemli (4) yolda, ölumlerin yüzde 95,3'u kuru (82), yüzde 4,7'si ıslak/nemli (4) yolda meydana geldi.

- Kazaların yüzde 66'sı gündüz oldu

Tatildeki kazaların yüzde 65,8'i gunduz (48), yüzde 30,1'i gece (22), yüzde 4,1'i alaca karanlıkta (3), ölumlerin yüzde 67,4'u gunduz (58), yüzde 27,9'u gece (24) ve yüzde 4,7'si alaca karanlıkta (4) oldu.

Kazaların yüzde 41,1'i yoldan cıkma (30), yüzde 13,7'si devrilme/savrulma/takla (10), yüzde 12,3'u karsılıklı carpısma (9), yüzde 12,3'u yayaya carpma (9), yüzde 9,6'sı yandan carpma (7), yüzde 8,2'si arkadan carpma (6), yüzde 1,4'u engel/cisim ile carpısma (1) , yüzde 1,4'u duran araca carpma (1) şeklinde kayıtlara geçti.

Ölumlerin ise yüzde 36'sı yoldan cıkma (31), yüzde 15,1'i devrilme/savrulma/takla (13), yüzde 11,6'sı karsılıklı carpısma (10), yüzde 11,6'sı yayaya carpma (10), yüzde 11,6'sı yandan carpma (10), yüzde 11,6'sı arkadan carpma (10), yüzde 1,2'si engel/cisim ile carpısma (1) ve yüzde 1,2'si duran araca carpma (1) neticesinde meydana geldi.

Bayram tatili süresince kazaların buyuk cogunlugunun tek araclı yoldan cıkma/devrilme/savrulma/takla (yüzde 54,8), serit ihlali nedeniyle karsılıklı carpısma (yüzde 12,3) ve yayaya carpma (yüzde 12,3) seklinde olduğu tespit edildi.

Açıklamada, "Bu Yolda Hep Birlikteyiz' bilinciyle, trafik guvenliginin saglanmasına yonelik yukarıda belirtilen uyarıların ozellikle bayramlarda ve diger zamanlarda da dikkate alınmasını kendileri, sevdikleri ve ulkemiz adına onemle rica eder, tum vatandaslarımıza kazasız yolculuklar dileriz." ifadelerine yer verildi.