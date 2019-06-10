Aile sağlığı merkezi kurşunlandı
Sivas'ta Huzur mahallesinde bulunan Kılavuz aile sağlığı merkezi kurşunlandı
|10 Haziran 2019 10:25
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Edinilen bilgilere göre, olay, geçtiğimiz günlerde Huzur mahallesinde bulunan aile sağlığı merkezinde meydana geldi. Bayram tatilinin ardından bugün iş başı yapan sağlık personeli, aile sağlığı merkezinin duvar ve camlarındaki kurşun izleri ile karşılaşarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri duvar ve camlara isabet etmiş 27 kurşun deliği tespit etti.
Olayda kullanılan silah veya silahların türünün ve kullanan kişi yada kişiler tespiti için geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayda kullanılan silahım av tüfeği olduğu tahmin ediliyor. Başlatılan inceleme sürüyor.
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