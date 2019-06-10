Yıldırım - İmamoğlu ortak yayını hakkında açıklama yapılacak
AK Parti'li Ünal ile CHP'li Altay, İmamoğlu ile Yıldırım ortak yayınının nasıl yapılması gerektiği hakkında görüşme yaptı.
|10 Haziran 2019 10:37
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