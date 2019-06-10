1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilecik'teki orman yangını kontrol altına alındı

Osmaneli ilçesinde kontrol altına alınan yangında, 15 hektardan fazla alan zarar gördü
 10 Haziran 2019 10:40
Yazdır
Bilecik'teki orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bilecik-Osmaneli karayolunun 25'inci kilometresindeki ormanlık alanda dün başlayan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu 17 saatte söndürüldü.

Helikopterler görev yerlerine dönerken itfaiye ekiplerinin karadan soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında ilk belirlemelere göre 15 hektardan fazla alan zarar gördü.

Bilecik-Osmaneli kara yolunun 25'inci kilometresindeki ormanlık alanda dün 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere 3 helikopter, 7 arazöz, kepçe, dozer ve yaklaşık 50 orman işçisiyle müdahale edilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rum Yönetimi'nden Fatih sondaj gemi personeline tutuklama kararı
10 Haziran 2019 10:26		 PKK'ya ait sığınak ve mühimmat depoları imha edildi
10 Haziran 2019 10:08
Trafikteki tedbirler işe yaradı, can kaybı azaldı
10 Haziran 2019 10:01		 Bakan Gül, ABD ziyareti kapsamında Washington'da temaslarda bulunacak
10 Haziran 2019 09:41
Etkisiz hale getirilen terörist Merasim Sokak katliamı faili çıktı
10 Haziran 2019 09:39		 İstanbul'daki darbe davalarında 360'ı ağırlaştırılmış 509 müebbet
10 Haziran 2019 09:26
Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi
10 Haziran 2019 09:24		 'Milli takımımıza yapılan saygısızlık kabul edilemez'
10 Haziran 2019 09:13
Kara yollarında durum
10 Haziran 2019 08:17		 Ankara'dan bir boğulma haberi daha!
09 Haziran 2019 21:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:55 - TESK'ten 'ÖTV istisnasında süre uzatımı' talebi10:48 - Bayram tatilinde Bolu Dağı'ndan 710 bin araç geçti10:47 - 'Bitcoin bu ay 10 bin dolara yükselebilir'10:40 - Bilecik'teki orman yangını kontrol altına alındı10:37 - Yıldırım - İmamoğlu ortak yayını hakkında açıklama yapılacak10:26 - Rum Yönetimi'nden Fatih sondaj gemi personeline tutuklama kararı10:25 - Aile sağlığı merkezi kurşunlandı10:14 - İzlanda'ya nota verilecek10:09 - Bakanlık, Başasistanlık Sınav Tarihini Hala Açıklamadı10:08 - PKK'ya ait sığınak ve mühimmat depoları imha edildi
10:07 - Gram altın 249 lira seviyelerinde10:01 - Trafikteki tedbirler işe yaradı, can kaybı azaldı09:46 - AK Parti tabanı hükumetten ne istiyor?09:41 - Bakan Gül, ABD ziyareti kapsamında Washington'da temaslarda bulunacak09:39 - Etkisiz hale getirilen terörist Merasim Sokak katliamı faili çıktı09:33 - Dolar güne 5,83 TL'den başladı09:26 - İstanbul'daki darbe davalarında 360'ı ağırlaştırılmış 509 müebbet09:24 - Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve işçi izinlerini karşılaştırdık
Soylu, göçmenlere sınır dışı için 6 ay süre istedi
Parçalamak suretiyle 22/d'ye göre alım yapan amirin sorumluluğu
AK Parti tabanı hükumetten ne istiyor?
TBMM'de kıyasıya '1 dakika' yarışı
İşte İlköğretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemler
TBMM'den yeni askerlik mesaisi
ASELSAN mühendisi FETÖ itirafçısı oldu
A Milli takıma İzlanda'da saygısızlık
'Milli Takımımızın maruz kaldığı muamele kabul edilemez'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Koca yaşlı şişko dünya 2
fikir fakiri 6
bodrum 4
mujik 1
turgut uyar 1
tatil dönüşü işe adapte olmaya çalışmak 4
satın alma sahiplen 2
Uçak ikaz küresi 1
bağımlılık 1
Trader 1
SON İLANLAR
Niğde Altunhisar SYDV Personel Alım İlanı
Devrek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Gündoğmuş Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alım İlanı
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Bartın İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Antalya İl Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın İl Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam