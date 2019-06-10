Bilecik'teki orman yangını kontrol altına alındı
Osmaneli ilçesinde kontrol altına alınan yangında, 15 hektardan fazla alan zarar gördü
|10 Haziran 2019 10:40
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Bilecik-Osmaneli karayolunun 25'inci kilometresindeki ormanlık alanda dün başlayan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu 17 saatte söndürüldü.
Helikopterler görev yerlerine dönerken itfaiye ekiplerinin karadan soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangında ilk belirlemelere göre 15 hektardan fazla alan zarar gördü.
Bilecik-Osmaneli kara yolunun 25'inci kilometresindeki ormanlık alanda dün 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere 3 helikopter, 7 arazöz, kepçe, dozer ve yaklaşık 50 orman işçisiyle müdahale edilmişti.
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