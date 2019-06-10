'Bitcoin bu ay 10 bin dolara yükselebilir'
ABD'de iki haftada bir yayınlanan iş dergisi Forbes'ın analistlerinden Naeem Aslam, sosyal medya şirketi Facebook'un kripto para birimi GlobalCoin'i piyasaya sürülmesiyle Bitcoin'in haziran ayında 10 bin dolara yükselebileceğini ileri sürdü
|10 Haziran 2019 10:47
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The Information'da yer alan bir haber Facebook'un GlobalCoin isimli stablecoinini 18 Haziran'da piyasaya süreceğini duyurmuştu. Kripto para birimleri piyasalarında toplu satışların etkisiyle görülen düşüşe rağmen yatırımcıların bir süredir beklediği GlobalCoin'in piyasaya sürülmesiyle Bitcoin'de yeniden artış eğilimi görüleceğini söyleyen Forbes'ın analistlerinden Naeem Aslam, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bu ay boyunca Bitcoin fiyatı için beklentilerim olumlu ve Facebook etkinliğinin Bitcoin fiyatının yükselmesi için önemli bir etken olacağını düşünüyorum. Facebook, bütün açıkları kapattığından emin olmalı çünkü şirketin en ufak bir hatası bile kripto para ekosistemine büyük zararlar verebilir."
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